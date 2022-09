質のいい睡眠をとりたくても、外からの騒音や同居人による生活音などでなかなか寝付けないことも。睡眠の質を向上させると注目を集めている「ホワイトノイズ」には、実際のところ効果はあるのでしょうか。

本記事では、「ホワイトノイズ」の睡眠への影響について、睡眠総合ケアクリニック代々木の柳原 万里子医師に伺いました。

ホワイトノイズとは

ホワイトノイズとは、音の周波数において、すべての音域(周波数)の音がすべて同じ大きさ(振り幅)で含まれる音(ノイズ)のこと。

高音や低音などの特定の音の突出がなく、静かな場所で動画を撮っていても入ってしまう「シャー」というような、特定の音色のないノイズのことを指すそう。

ホワイトノイズの“白色”という表現は、光の波長との類似性に由来しています。光の色にも波長があり、すべての波長を均一に含む光は白色に見え、どこかの波長が強調されると「青」や「赤」といった色のついた光になります。

このような理由から『ホワイトノイズ』の他に、やや低音が強調された『ピンクノイズ』、さらに低音が強調された『ブラウンノイズ』と呼ばれる音もあります。

ホワイトノイズの効果

では、ホワイトノイズにはどのような効果があるのでしょうか? 柳原先生によると、ホワイトノイズには、突発的な騒音を緩和する効果が期待されるとのこと。

「とても静かなところで唐突に甲高い物音が響いたり驚かされると、眠っていても目が覚めてしまうかもしれません。たとえそれが小さな音であっても、予期せぬタイミング、かつ静けさを遮るかたちで発生した物音に対し、脳は敏感に反応します」

たとえば、停車中の静かな電車内で1組のみが会話をしていると、その声は目立ってしまうはず。けれど電車の走行音が響き、複数の人たちがガヤガヤと賑やかにしている車内では、同じ会話をしていたとしても目立たなくなります。

「ホワイトノイズには、このような走行音やガヤガヤとした音と同じような効果、つまり消し去れない突発的な騒音を目立たせなくする効果が期待されます」

ホワイトノイズと睡眠

突発的な騒音を緩和する効果があるホワイトノイズと睡眠の関わりはどうでしょうか? 柳原先生によると、ホワイトノイズが本当に睡眠に役立つのかどうかについての根拠は、十分に出揃っているとは言えないそう。

しかしホワイトノイズが睡眠に役立つとする仮説がいくつかあり、検証が行われているとのこと。

<仮説1>睡眠を妨げる他の音を目立たなくさせる効果がある

ホワイトノイズには、ホワイトノイズ以外に生じた他の音に対する脳の反応の感度を下げる効果(文献1)があり、この効果が睡眠時にどのくらい作用するのかについての検討も行われているそう。

<仮説2>覚醒を抑制する効果がある

ホワイトノイズそのものではありませんが、ホワイトノイズのように突出した音色のない広域音を使った研究で、新生児の心拍数と呼吸回数を眠りやすい状態に変化させたとの報告(文献2)があります。

<仮説3>ホワイトノイズ自体に寝つきを良くし、睡眠を維持する効果がある

「これらの仮説も含めて、ホワイトノイズの睡眠への効果を検証した研究報告は複数あるものの、研究への参加人数が少ない、研究によって結果が異なっている、さらに研究の手法が検証に不十分だったりと、十分な根拠となる報告が少ないのが現状です(文献3)」「一方で、ノイズを寝室に持ち込むことが睡眠を妨げるという考え方もあり、一晩中ホワイトノイズを流すことが睡眠に良い結果を与えないという研究報告もあります(文献4)」

つまり、ホワイトノイズが本当に大人の睡眠に役立つのかどうかについての根拠は、十分に出揃っているとは言えないそう。

ホワイトノイズが役立つ可能性があるタイミング

それでは、本来であれば静かな環境が適している睡眠中に、あえて“ノイズ”を流すことは、どのようなケースで役立つと考えられているのでしょうか?

「ベッドに入ってから入眠するまでの時間に予期できないタイミングで生じる“突発的な騒音”がある場合には、ホワイトノイズが役立つかもしれません」

役立つ可能性があるケース

ホワイトノイズを使う際の注意点

他の家族と寝る時間がずれていて、寝付くまでにドアを閉める音やトイレの水を流す音などの家族の生活音が気になる場合一人暮らしでも、物音に敏感で不安感を覚えやすい場合など

突発的な騒音がある場合に効果を発揮すると言われているホワイトノイズですが、使用する際の注意点はあるのでしょうか?

「ホワイトノイズの使用により、入眠時間が短縮するという効果は複数報告されています。一方で、終夜に渡って使用した際の眠りを深くする効果については報告が少なく、逆効果であったという報告も見受けられます」

柳原先生に伺った、ホワイトノイズを使用する際のポイントは以下の通り。

ホワイトノイズ自体が騒音になってしまわないよう、40dB以下の音量で使用する。タイマーをセットし、入眠後に自動でオフできるように設定するなど、使用時間を制限する。

消し去れない突発的な騒音がある寝室環境において、入眠に役立つかもしれないホワイトノイズですが、必ずしも全員にその効果は約束されているわけではありません。ホワイトノイズの効果は個人差以外に、環境によっても変わる可能性があるため、自身の睡眠環境においてホワイトノイズが役立つかどうか、まずは試すところから始めてみてはいかがでしょうか。

心地よい睡眠環境を

最後に、柳原先生からメッセージを頂きました。

「静けさ」「暗さ」「睡眠に適した涼しさ」は、良い睡眠をとるための大切な寝室環境と考えられています。これらはリラックスして(自律神経のバランスを副交感神経優位にした状態)眠りやすくすること、体内の時計を眠るタイミングへ導くこと、そして体温調節をして体をぐっすり眠りやすい状態に持っていってくれます。

良い睡眠をとることは心身の調子を整え、明日を過ごしやすくしてくれます。心地の良い睡眠をとるために寝室環境を整えたり、ご自分にあった入眠ルーティンを見つけて取り入れてみましょう。

お話を伺ったのは…

柳原 万里子医師

参考文献

