¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¿·¤¿¤Ê¶¯¼Ô¡¢Â³¡¹»²Àï¡ª¡¡OP¥Æ¡¼¥Þ¼ýÏ¿¤ÎÂè4´üPV²ò¶Ø
¡¡10·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙÂè4´ü¤ÎPVÂè2ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNEVER SAY GOODBYE feat. Mummy¡¾D¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±§º´Èþ¾åÅùÊ¼¤âÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡ª¡¡¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙÂè4´üPVÂè2ÃÆ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ËÁ¸±¡¢Îò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¼íÎÄ¥°¥ë¥á¡¢GAG¡õLOVE¡¢ÏÂÉ÷°ÇÆé¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áºÇ¿·ºî¡£ÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤Ï¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2016¡¿Âè22²ó¼êùà¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎß·×2300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿PV¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ò¸ì¤ëÈø·ÁÉ´Ç·½õ¡¢¥¥í¥é¥ó¥±¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÁêËÀ¤Î·ÀÌó¹¹¿·¡É¤ò±Ç¤·¤¿3´ü¤Î±ÇÁü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ï³òÂÀ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÉÔ»à¿È¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¿ù¸µº´°ì¡¢¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥Ì¤Î½÷¡É¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê¢¨¡Ë¡¢¡ÈÃ¦¹ö²¦¡ÉÇòÀÐÍ³ÃÝ¤Î3¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¶â²ô¤òÁÀ¤¦ÅÚÊýºÐ»°°ìÌ£¡¢Äá¸«Ãæ°ÓÎ¨¤¤¤ëÂè¼·»ÕÃÄ¤ÎÌÌ¡¹¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¿·¾Ï¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Äá¸«Ãæ°Ó¤Î¤â¤È¤Ë»²¤¸¤ëµÆÅÄÆÃÌ³ÁâÄ¹¤ÈÍ¸Å°ìÅùÂ´¡¢³¤Â±Ë¼ÂÀÏº¤é¡È»ÉÀÄ¤Î¼ü¿Í¡É¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¶¯¼Ô¤âÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£Mummy¡¾D¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿ALI¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖNEVER SAY GOODBYE feat. Mummy¡¾D¡×¤¬±ÇÁü¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡¡Âè4´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Mummy¡¾D¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿ALI¤Î¿·¶Ê¡ÖNEVER SAY GOODBYE feat. Mummy¡¾D¡×¡£³Ú¶Ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎLEO¤Ï¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ø¤Î°¦¾ð¡ÊÌµ»ö´°·ë¤·¤¿»ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÇúÈ¯¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»à¤Ì¤«¡Ù¤òº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î´¶¾ð¡¢¤½¤·¤Æº£¤âÎÙ¤ÇÀïÁè¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ëµ¤»ý¤Á¡¢»×½Õ´ü¤ËÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Î¡ØÍÕ±£¡Ù¤ä¡ØÇ³¤¨¤è·õ¡Ù¤Ê¤É¡¢°¦¤¹¤ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¥Ë¡¼¥ë¡¦¥ä¥ó¥°¤ò¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ª¥¹¤ËÁ´¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢BOOM BOOM SATELLITES¤ÎÃæÌî²íÇ·¡¢THE NOVEMBERS¤Î¾®ÎÓÍ´²ð¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE SPELLBOUND¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ï¡¢TOKYO MX¡¢BS11¡¢Prime Video¤Ë¤Æ10·î3Æü¤è¤êËè½µ·îÍË23»þÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO¤Ç¤â½ç¼¡ÊüÁ÷¡£¢¨¡Ö¥ê¡×¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï¾®Ê¸»ú