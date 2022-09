映画『HiGH&LOW THE WORST X(クロス)』(9月9日公開)から、前田公輝演じる鬼邪高・全日制の轟洋介のアクションを捉えた場面写真が公開された。

本作は、『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ(「高」は「はしごだか」が正式な表記)のコミック「クローズ」「WORST」のクロスオーバー作品『HiGH&LOW THE WORST』(2019)の続編。鬼邪高全日制の頭をはる花岡楓士雄(川村壱馬)の前に、瀬ノ門工業高校が立ちはだかる。

前田ふんする轟は、ドラマ「HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.」シーズン2で初登場。鬼邪高、そしてSWORD制覇を目的に、鬼邪高・全日制の辻(鈴木昂秀)と芝マン(龍)を転校早々に倒し、定時制の頭・村山良樹(山田裕貴)にタイマンを挑んだ。村山に、惜しくも敗北したが、マンガから出てきたような2次元的なビジュアルとキャラクター性、演じる前田の抜群の身体能力に裏打ちされたアクションが話題となった。

また、『HiGH&LOW THE WORST』の前日譚「HiGH&LOW THE WORST episode.O」(2019)では、根強い人気を証明したとともに、多くの新たなファンを獲得。そして、『HiGH&LOW THE WORST』では、鳳仙の小田島有剣(塩野瑛久)とのバトルが大きな反響を呼んだ。

最新作『HiGH&LOW THE WORST X』の予告編では、轟の代名詞とも呼べる異次元の高さを誇る跳び蹴りが映し出され、「相変わらず打点が高すぎる」「また轟の格ゲーみたいなキックが見られるのか」と熱視線が注がれている。公開された場面写真でも、躍動感あふれた轟の攻撃の勢い、身体能力のすさまじさを垣間見ることができる。また、顔や制服に血があるカットもあり、本編では一体どんな激闘を繰り広げるのか気になるところだ。