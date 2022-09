ミシェル・ヨー主演『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』日本公開決定！

新進気鋭の製作・配給スタジオ「A24」待望の最新作となる『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE(原題)』の日本公開が2023年3月に決定! 同時に、本作のキーアイテムとなるグーグルアイ(ギョロ目)が無数にあしらわれた「A24」らしいアーティスティックな海外版ティザーポスター、ミシェル・ヨーが未曽有の敵に対峙する緊迫感溢れる場面写真も解禁となった。

『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』とは?

本作の主人公は、破産寸前のコインランドリーを経営する中国系アメリカ人のエブリン。国税庁の監査官に厳しい追及を受ける彼女は、突然、気の弱い夫・ウェイモンドといくつもの並行世界(マルチバース)にトリップ! 「全宇宙に悪がはびこっている。止められるのは君しかいない」と告げられ、マルチバースに蔓延る悪と戦うべく立ち上がるがー。

『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』キャスト

主演のエブリンには『007 トゥモロー・ネバー・ダイ』でのハリウッドデビュー以降、『グリーン・ディスティニー』など様々なアクション映画に出演し、今もなお業界を牽引し続けるレジェンドアジア系女優、ミシェル・ヨー。共演に『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』、『グーニーズ』などで当時一世を風靡し、今作で20年ぶりのハリウッド復帰を果たしたキー・ホイ・クァンら、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のステファニー・スー、『ハロウィン』のジェイミー・リー・カーティスら。

監督は、生者と死者のコンビをユーモラスにブラックジョークたっぷりに描いた『スイス・アーミー・マン』のダニエル・シャイナート&ダニエル・クワン。

A24が放つ「カンフー」と「マルチバース」の融合が全人類を救う感涙のアドベンチャー『EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE』は2023年3月 TOHOシネマズ 日比谷 他 全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)