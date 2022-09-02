3kg¸º¤é¤·¤¿¤¤»þ¤â¡£¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÖÄãÅü¼Á¥Ç¥¶ー¥È¡×
¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¤Ë¤ÏÄãÅü¼Á¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡© º£²ó¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÖÄãÅü¼Á¥Ç¥¶ー¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ÖÅü¼Á10g°Ê²¼¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¥«¥Ã¥×¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åü¼Á¤Ï7g¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¤ª¤ä¤Ä¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@ice_sweets_miko¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥º¤Ï¾®¤µ¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥Á¥ç¥³Ì£¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¤´Ë«Èþ¤Ë¡ÖÅü¼Á70%¥«¥Ã¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¡×
¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡ÖÅü¼Á70%¥«¥Ã¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åü¼Á¤Ï3.2g¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@yuu1234ts¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤é¥¢¥¤¥¹¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È²ÄÇ½¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¤Û¤É¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÊä¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ë¡×
¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶ー¥È´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖÅü¼Á¤ò¹µ¤¨¤¿¥·¥Ê¥â¥ó¥íー¥ë¡×¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åü¼Á¤Ï14g¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@yuu1234ts¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£±ÉÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¤´Ë«Èþ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦♡
¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¡ÖÅü¼Á50%¥ª¥Õ¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×
¤³¤Á¤é¤ÏÅü¼Á50%¥ª¥Õ¤Î¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åü¼Á¤Ï21.1g¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@ice_sweets_miko¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤º¤Ã¤·¤ê¥µ¥¤¥º ¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ê¤Ç¤¹¢ö ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ËÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@ice_sweets_mikoÍÍ¡¢@yuu1234tsÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£