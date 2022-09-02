¤³¤ê¤ãMVP¤Ç¤·¤ç♡¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡ÛÂçÍÆÎÌ¡ª Çã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¡×
Å¹Æâ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¡£º£²ó¤ÏÂçÍÆÎÌ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ä´ÍýºÑ¤ß¤Ê¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ÖÎäÅà¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×
¡ÖÎäÅà¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ï1È¢¤Ë1.13kg¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤«¤º¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@costco_hacker¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÄ´ÍýºÑ¤ß¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Í¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ì¥ó¥¸¤ä¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¢ö
ÌîºÚ¤âÎäÅà¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¡ª ¡Ö¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×
¡Ö¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ー¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤ÏÎäÅà¤ÎÌîºÚ¤Ç¤¹¡£1ÂÞ¤Ë2.49kg¤È¤³¤Á¤é¤âÂçÍÆÎÌ¡£ÌîºÚ¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÎäÅà¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@costco_hacker¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²òÅàÊýË¡¤Ï¡Ö¥Ü¥¤¥ë¤Þ¤¿¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇOK¡ª ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤ªÊÛÅö¤ÎºÌ¤ª¤«¤º¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡Ö»°¸µÆÚ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¡×
¡Ö»°¸µÆÚ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£1ÂÞ¤Ë810gÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@ittoku_channel¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»°¸µÆÚ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¡¢Ë°¤¤º¤Ë¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¡ª ÍÈ¤²Êª¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»þ¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í¼¿©¤Î¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¡Öñ»Ò·×²è ÎäÅàÀ¸ñ»Ò¡×
¤ª¤«¤ºÍÑ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡Öñ»Ò·×²è ÎäÅàÀ¸ñ»Ò¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â1ÂÞ¤Ë1kg¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿ÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¡£ºî¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯ñ»Ò¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¾¤Ã¤¿Ê¬¤Ï¤ªÊÛÅö¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー¤Î@costco_hacker¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÌîºÚ¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÌîºÚ¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ëñ»Ò¤Ï¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Ë¤ÏÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¤ª¤«¤º¤ä¤ªÊÛÅö¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤¼¤Ò¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÎÎäÅà¥³ー¥Êー¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@costco_hackerÍÍ¡¢@ittoku_channelÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£