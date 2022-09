「せっせっせーのよいよいよい」や「アルプス一万尺」などに代表される手遊び。

両手を広げた飼い主さんに付き合ってくれる猫がいました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Dennis the Menace the Cat Plays Patty-Cake with Friend || ViralHog - YouTube

胸のあたりをつつくと、猫も両手を広げて手遊びスタート!

攻撃的にパンチをすることもなく、飼い主さんの手の動きに優しく対応してくれました。

賢くて大人の対応をしてくれる、まさにスマートな猫ですね。