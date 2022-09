デベロッパーのEndnight Gamesは9月1日、サバイバルホラーゲーム『The Forest』の続編『Sons of the Forest』の発売時期を2022年の10月から2023年の2月23日に延期すると発表した。Twitterでの開発者の投稿によると、「最後にもう一度延期する」という。

ゲームの価格は29.99$で、対応プラットフォームはPC(Steam)となる。Steamストアページによるとゲーム内のテキストは日本語にも対応する。

Hey Everyone,

Due to the scope of our new game Sons Of The Forest, it has been hard to pinpoint an exact release date, and today we have to delay one last time.