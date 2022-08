韓国映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』(11月3日日本公開)の日本版主題歌を THE RAMPAGE from EXILE TRIBE が歌うことが決定した。日本版主題歌「ROUND UP feat. MIYAVI」は、EXILE SHOKICHI が作詞を担当し、MIYAVIがギターで参加している。

韓国で観客動員数1,200万人を突破した本作は、『新感染 ファイナル・エクスプレス』(2016)、『悪人伝』(2019)などで知られ、マーベル映画『エターナルズ』(2021)に出演しマーベルヒーローの一員となったマ・ドンソクが主演・プロデュースした最新作。マ・ドンソク演じる刑事マ・ソクトと犯罪組織の死闘を描くクライムアクションだ。

本作で、“最狂”のヴィランを演じるのは「私の解放日誌」(Netflix)で話題のソン・ソック。公開されたティザービジュアルでは、怪物刑事マ・ソクト(マ・ドンソク)と凶悪犯カン・ヘサン(ソン・ソック)、追う者と追われる者2人がクローズアップされている。また、予告編では、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE が歌い上げる日本版主題歌「ROUND UP feat. MIYAVI」に乗り、徐々に映像もヒートアップしていく。

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の川村壱馬は、「この度、マ・ドンソクさん主演の映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』の日本版主題歌を務めさせていただくことになりとても光栄に思います。緊張感、ド迫力、熱さを、楽曲を通してさらにお引き立てできるよう、そして映画を楽しんでもらうことができますよう、微力ながら気合を入れてレコーディングさせていただきました!! 自分も映画楽しませていただきます!」と語っている。

EXILE SHOKICHI は「この度、犯罪都市の日本主題歌”ROUND UP“を作詞させていただきました。大ヒット作品の日本上映ということで、素晴らしい機会に携わらせていただけたことにとても感謝しております。映画の迫力とRAMPAGEが持つエネルギーとの融合を頭の中でイメージして作詞させていただきました。“ROUND UP“ 映画に沿って日常に潜むさまざまなネガティブを取り除くというテーマでつくらせていただきましたので、ぜひとも歌詞の内容も紐解いて楽しんでいただきたいと思います」とコメントを寄せている。

また、MIYAVIは「ゾクゾクするストーリー展開と、THE RAMPAGE のみんなの熱いパフォーマンスをイメージしながら、こちらもバキバキに弾かせてもらいました。映画と楽曲のケミストリーを楽しみにしていてください!!!!」とアピールしていた。(編集部・梅山富美子)