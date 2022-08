韓国で観客動員1200万人を突破する大ヒット記録を更新している映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』(原題:犯罪都市2)が11月3日より日本で全国公開されるにあたり、日本版主題歌にTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEによる「ROUND UP feat. MIYAVI」が決定。マブリーことマ・ドンソクとソン・ソックが激突する予告編&ティザービジュアルが解禁となった。

【動画】韓国映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』予告編

本作は『新感染 ファイナル・エクスプレス』(2016年)、『悪人伝』(19年)などの超ド級アクションと、愛されるルックスで国内外で人気を博し、マーベル映画『エターナルズ』(21年)に出演しマーベルヒーローの一員にもなった、韓国の俳優マ・ドンソクが主演・プロデュースした最新作。

“マブリー”の愛称で親しまれるマ・ドンソクが演じる刑事と犯罪組織の死闘を描いたクライムアクション。本作で、”最狂”のヴィラン(悪役)を演じるのは、Netflixシリーズ『私の解放日誌』(22年)で話題のソン・ソック。マ・ドンソク演じるマ・ソクトのパワーアップした拳と愛きょう、キレッキレのアクションで魅せるソン・ソックの悪役っぷりが見どころだ。

ティザービジュアルは「この刑事(デカ)、最強。」「この悪男(ワル)最狂。」のキャッチコピーとともに、歴戦の貫禄を見せつけるマ・ソクト(マ・ドンソク)と、強靭な肉体をさらけ出し不遜な表情を浮かべるカン・ヘサン(ソン・ソック)が対に配置され、一騎打ちに期待が高まるデザインになっている。

予告編では、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEによる日本版主題歌「ROUND UP feat. MIYAVI」(EXILE SHOKICHIが作詞、MIYAVIがギターで参加)がかかると、テンションはさらにヒートアップ。カーアクションやマ・ソクトが向かってくる敵を次々とねじ伏せる姿、カン・ヘサンの殺戮(さつりく)、そして2人のタイマンが息つく間もなく押し寄せる。相手が刃物を持っていてもお構いナシ、拳一つで悪を叩く規格外のヤバい刑事(デカ)と、予測不能な狂気に満ちた血も涙もない悪男(ワル)、両者がベトナムと韓国のいたるところでド派手に暴れまくる。

■THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 川村壱馬コメント

この度、マ・ドンソクさん主演の映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』の日本版主題歌を務めさせていただくことになりとても光栄に思います。緊張感、ド迫力、熱さを、楽曲を通して更にお引き立てできるよう、そして映画を楽しんでもらうことができますよう、微力ながら気合を入れてレコーディングさせていただきました!!

自分も映画楽しませていただきます!

■EXILE SHOKICHIのコメント

この度、犯罪都市の日本主題歌”ROUND UP“を作詞させていただきました。大ヒット作品の日本上映という事で、素晴らしい機会に携わらせていただけた事にとても感謝しております。映画の迫力とRAMPAGE が持つエネルギーとの融合を頭の中でイメージして作詞させていただきました。

“ROUND UP“ 映画に沿って日常に潜むさまざまなネガティブを取り除くというテーマで作らせていただきましたので、是非とも歌詞の内容もひも解いて楽しんでいただきたいと思います。

■MIYAVIのコメント

ゾクゾクするストーリー展開と、THE RAMPAGE のみんなの熱いパフォーマンスをイメージしながら、こちらもバキバキに弾かせてもらいました。 映画と楽曲のケミストリーを楽しみにしていてください!!!!