【ディズニープラス　9月おすすめ海外ドラマ】『キャシアン・アンドー』『グレイズ・アナトミー』シーズン18が配信

Disney+(ディズニープラス)で配信される2022年9月のラインナップは、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の前日譚『キャシアン・アンドー』、『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』シーズン2など話題作が登場!

『ハーディ・ボーイズ』シーズン 1〜2

9月7日(水)より国内初・独占配信(シーズン1:全13話、シーズン2:全10話)

The day has come! Season 2 is NOW STREAMING on @hulu pic.twitter.com/6Nw3UzLGac - The Hardy Boys TV (@TheHardyBoysTV) April 6, 2022

日本でも「アメリカン・ジュニア・ミステリー・シリーズ」として刊行されているフランクリン・W・ディクソンの少年向け小説が原作のミステリー。家族の悲劇でフランクとジョーのハーディ兄弟は、夏に大都市から両親の故郷に引っ越すことに。越した先のブリッジポートという小さな町で退屈な夏になるところが、父親の秘密の調査によって住民全員が容疑者に…。

シーズン2では、ようやくブリッジポートでの新しい生活に慣れてきたフランクとジョーと仲間たちは、クラスメートの謎の失踪事件を調査することになり、破壊されたと思った神秘的な遺物がまだ残っていることを知り驚くが…。

『9-1-1: LONE STAR』シーズン3

9月7日(水)より配信



『Glee/グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』シリーズのクリエイターであるライアン・マーフィーが手掛ける『9-1-1:LA救命最前線』のスピンオフドラマ。

オーウェン・ストランド(ロブ・ロウ『コード・ブラック 生と死の間で』)は、9.11のマンハッタンの消防署で唯一の生存者。心身ともに傷を負いながら、消防署の再建に尽力する。

『ミセス・アメリカ〜時代に挑んだ女たち〜』

9月7日(水)より配信



男女平等憲法修正条項をめぐる賛成派・反対派の激しい戦いを、アカデミー賞に2度輝いたケイト・ブランシェット(『エリザベス』)主演で描く話題作。『オーシャンズ8』でケイトと共演済みのサラ・ポールソン、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』のウゾ・アドゥーバ、『フィジカル』のローズ・バーン、『イエロージャケッツ』のメラニー・リンスキー、『MAD MEN マッドメン』のジョン・スラッテリーらが脇を固める。

脚本・製作総指揮・ショーランナーを務めるのは、『MAD MEN マッドメン』で脚本を手掛けたダーヴィ・ウォーラー。

『ようこそ 誰もいない遊園地へ』

9月8日(木)より日本初・独占配信(全8話)

“No era tu mamá”

“Es el parque” #TierraIncógnita, Serie Original, estreno del #DisneyPlusDay. 8 de septiembre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/QvJ7gESmYZ - Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2022

両親の謎の失踪の真相を探るうちに、驚くべき世界を発見する、息子エリックの姿を描くアルゼンチンのミステリーホラーシリーズ。母方の祖父母と妹に育てられたエリックは、両親が最後に目撃された公園で答えを見つけるため、家出を決意し、幼少期に過ごした町へ戻る。友人、妹、叔母とともに、エリックは謎を解くために恐怖を克服し、未知で暗い宇宙の中で答えを見つけていくが…。

『ウェディング・シーズン』

9月8日(木)より日本初・独占配信(全8話)

7 murdered guests. 1 murdered groom. The 2 prime suspects? His bride and her lover.

Stream #WeddingSeasonSeries, a #DisneyPlusDay original series premiere, September 8 on Disney+. pic.twitter.com/g9KLraMo60 - Disney+ UK (@DisneyPlusUK) August 11, 2022

花嫁の新しい家族が結婚式の夜に毒殺されるという、イギリスの 8 部構成のダークコメディ。結婚式でステファンに出会ったケイティは 2カ月後に別の相手と結婚することになっていたにもかかわらず、二人はすぐに関係を持つように。結婚式の夜、ケイティの夫が家族全員と一緒に死んでいるのが発見され、ステファンはすぐに容疑者となるが…。

主演のケイティを演じるのは、『アリータ:バトル・エンジェル』のアリータ役や『ブランニュー・チェリーフレーバー』で知られるローサ・サラザール。

『グレイズ・アナトミー』シーズン18

9月8日(木)より配信(全8話)



シアトルで恋に仕事に忙しいドクターたちの毎日を描き、今シーズンで通算 400 話を迎えるロングラン大ヒットメディカルドラマ、待望の新シーズンが登場! 前シーズンで新型コロナウイルスによる未曽有の危機を背景にしたが、今シーズンではパンデミックを乗り越えた後の世界で物語は展開される。スピンオフ『プライベート・プラクティス』でヒロインとなったアディソン役のケイト・ウォルシュも再登場!

『グローイング・アップ 大人への旅』

9月8日(木)より日本初・独占配信(全8話)

It takes courage to be yourself. Don’t miss the #DisneyPlusDay premiere of #GrowingUpDocuseries, streaming September 8 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/VabZ6JCniL - Disney+ (@DisneyPlus) August 3, 2022

『キャプテン・マーベル』のブリー・ラーソンが製作に加わった、青春ドキュメンタリー。多様な個性と背景を持つ 10人の若者のストーリーを通して、思春期の挑戦や、成功の喜びと挫折、心の複雑さを描く。各話キャストのインタビューによって構成され、18歳から21歳までの若者一人一人を追いながら、彼らの物語を語っていく。

『オビ=ワン・ケノービ: 帰ってきたジェダイ』

9月8日(木)より日本初・独占配信

「撮影初日

"オビ=ワン!"と叫ぶと―

手を上げてくれた」 ユアン、ヘイデンらが語る

『#オビワンケノービ』

ドラマシリーズの舞台裏 オリジナル・ドキュメンタリー

『オビ=ワン・ケノービ:

帰ってきたジェダイ』 9/8(木) #ディズニープラス で

独占配信決定!#スターウォーズ pic.twitter.com/s440hZxCEq - スター・ウォーズ公式 (@starwarsjapan) August 22, 2022

ジェダイ・マスターのオビ=ワン・ケノービと、史上最も有名な悪役ダース・ベイダーのその後の物語を描くオリジナルドラマシリーズの裏側に迫ったドキュメンタリー・シリーズ!

『アメリカン・クライム・ストーリー』シーズン1-3

9月14日(水)より日本初・独占配信



『Glee/グリー』や『アメリカン・ホラー・ストーリー』のクリエイター、ライアン・マーフィーが手掛けるアンソロジー形式の作品。実在の事件の裏側に迫るドラマで、第1弾では「O・J・シンプソン事件」を描き、エミー賞で作品賞を含む9部門受賞、ゴールデン・グローブ賞で作品賞を含む2冠を獲得するなど高い評価を受けた。

シーズン2では『Glee』のダレン・クリスが連続殺人鬼に扮したヴェルサーチ暗殺事件を、そしてビーニー・フェルドスタイン(『レディ・バード』『ネイバーズ2』)が主演を務めたシーズン3では1990年代後半にビル・クリントン元米大統領とホワイトハウスの元インターンが繰り広げた不倫スキャンダルが描かれる。

『POSE/ポーズ』シーズン3(最終シーズン)

9月14日(水)より日本初・独占配信



主人公は、母親代わりの「マザー」の元に集まり、「ハウス」と呼ばれるグループで共同生活を送るLGBTQの若者たち。そんな彼らは毎週のようにクラブに集まり「ファッションと踊り」を競うコンテストに参加。一番ゴージャスでクールなウォークが出来た者が勝利者となる。そんなNYの"ボール・カルチャー"を軸に、プライドと純愛、そして夢を追いかける彼女たちの姿を描く。

『DEVS/デヴス』

9月21日(水)より日本初・独占配信

Let's keep it simple. Stream every episode of #Devs on #FXonHulu. pic.twitter.com/qWhTjWZBAd - Devs (@Devs_FX) May 21, 2020

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』ソノヤ・ミズノ主演のミニシリーズ。クリエイターを務めるのはソノヤも重要な役で出演し、その衝撃的な内容も話題となった映画『エクス・マキナ』で監督・脚本を手掛けたアレックス・ガーランド。

あるコンピューターエンジニアが、恋人の失踪の裏に関係していると思わる、会社の秘密開発部門を調査するー。

『マイク・タイソン』

9月21日(水)より日本初・独占配信



スポーツ文化において最も異彩を放つボクシング界伝説のヘビー級チャンピオン、マイク・タイソンのダイナミックかつ悲劇的で、物議を醸す人生を描いた全8話の伝記的ダーク・コメディシリーズ。ブロードウェイの舞台に立つ現在のマイク・タイソンと、彼の過去のドラマを交互に展開しながら、タイソンのボクシングキャリアと私生活の激動の浮き沈みを探る 。マイク・タイソン役は『ムーンナイト』のトレヴァンテ・ローズ。

『キャシアン・アンドー』

9月21日(水) 16:00より日本初・独占配信

毎週水曜日 新エピソード配信



舞台は<スター・ウォーズ最高傑作>と評される『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』の5年前。冷静沈着な反乱軍の将校<キャシアン・アンドー>の知られざる物語を描くオリジナルドラマシリーズ。銀河は帝国圧政の最中―。危険、欺瞞、陰謀に満ちた時代に、伝説の原点へと続く反乱軍誕生の物語が幕を開ける!

『リーズナブル・ダウト 推定無罪』

9月27日(火)より日本初・独占配信(全9話)

A new story of law…and disorder. @ReasonableHulu premieres September 27. #ReasonableDoubtHulu pic.twitter.com/stCjo2ExbR - Hulu (@hulu) August 4, 2022

ロサンゼルスで活躍する刑事弁護人が、過去のトラウマ、破綻した結婚生活、母性、そして殺人事件などに対処する姿を中心に描いたセクシーなリーガルドラマシリーズ。隙あらば司法制度に逆らうという彼女の真の姿が見えてくる。

キャストに名を連ねるのは、クリストファー・カッサリーノ(『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』)、エマヤツィ・コーリナルディ(『ハンド・オブ・ゴッド』)、ユージン・バード(『ARROW/アロー』)ら。

『24 ‐TWENTY FOUR‐』シーズン8

9月28日(水)より配信



完全に引退したジャック・バウアー(キーファー・サザーランド)は、娘のキム(エリシャ・カスバート)や孫娘と共に幸せな生活を送っていた。このまま、娘家族と暮らそうと思い始めていた矢先に、情報屋が彼の前に姿を現し、助けを求めてきて…。

『アメリカン・ホラー・ストーリーズ』シーズン2

9月28日(水)より配信

Trust the process. #AHStories pic.twitter.com/KlEzUqSR2w - AmericanHorrorStory (@AHSFX) August 29, 2022

アンソロジーシリーズ『アメリカン・ホラー・ストーリー』のスピンオフ。シーズンを通して一つのテーマを持つ本家とは異なり、1話完結型。本国アメリカでも今年7月に放送されたばかりのシーズン2には、『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』のマックス・グリーンフィールド、『FAMOUS IN LOVE』のベラ・ソーン、『POSE』のドミニク・ジャクソンらが出演。

『飛べないアヒル -ゲームチェンジャー』シーズン 2

9月28日(水)より日本初・独占配信(全10話)

‘THE MIGHTY DUCKS: GAME CHANGERS’ Season 2 will premiere on September 28 on Disney+ pic.twitter.com/zDd6jG3rAB - DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 3, 2022

大ヒットアイスホッケー映画『飛べないアヒル』の続編として描かれる落ちこぼれキッズが努力と情熱で奇跡を起こす感動のスポーツドラマ『飛べないアヒル −ゲームチェンジャー』の第2弾。シーズン1で勝利によってマイティ・ダックスというチーム名を取り戻した後、「ハートのある」我らが仲間たちとコーチのアレックス・モロー(ローレン・グレアム)は、魅力的だが妥協のない元NHL選手コリン・コール(ジョシュ・デュアメル)がカリフォルニアで運営する夏のホッケー・アカデミーに参加するため旅に出る。そこは、学業に邪魔されず、子供たちが卓越したホッケー・スキルを得るための場所だった。競争が超絶厳しいこの環境で生き残りに挑む我らがダックスは、次の問題に直面する。

(海外ドラマNAVI)