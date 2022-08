日本時間の2022年9月8日に開催されるAppleの新製品発表イベントではiPhone 14が発表されるとされており、どのような機能が新しく搭載されるかについてさまざまなウワサがささやかれています。Apple製品のリーク情報で知られるアナリストのミンチー・クオ氏が、「iPhone 14は量産前に衛星通信に関するハードウェアテストが行われた」と報告しています。

クオ氏は、iPhone 14はすでに量産前に衛星通信機能に関するハードウェアテストを完了していると主張。iPhoneの衛星通信機能は、主に緊急時のメール・電話サービスの提供に使われる予定だとしています。ただし、ハードウェアとして衛星通信が可能であっても、実際に衛星通信を行うサービスがiPhone 14で提供されるかどうかは、最終的にAppleと通信事業者がビジネスモデルを用意できるかどうかにかかっているとのこと。

また、クオ氏によれば、AppleはiPhone 13の時点ですでに衛星通信機能のハードウェア開発を完了していたそうです。ただし、実際のiPhone 13でサポートされていないのは、当時はまだ衛星通信のビジネスモデルが検討されていなかったからとのこと。

iPhoneに限らず、スマートフォンでの衛星通信はすでに実用化段階に進んでおり、台湾の半導体メーカーであるMediaTekは「スマートフォンによる低軌道衛星を介した5G接続実験に成功した」と報告しています。また、クオ氏はHuaweiが2022年9月に発表する予定のMate 50で、衛星通信を介して緊急メールを送信できるサービスを提供する可能性が高いと述べています。

さらに、アメリカの通信キャリア大手であるT-Mobileは、宇宙開発企業のSpaceXと提携し、将来的にスマートフォンで直接Starlinkの通信網にアクセスできるようにする計画を発表しています。

他の携帯電話メーカーや通信事業者がスマートフォンで衛星通信を行う取り組みを積極的に行っていることから、クオ氏は「iPhoneでも衛星通信が利用できるようになる可能性は高い」と論じています。また、クオ氏は「AppleがいつiPhoneで衛星通信を提供するかを正確に予測するのは難しいですが、いずれ実現すると思います」とコメントしました。