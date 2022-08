【AFP=時事】英国の故ダイアナ元皇太子妃(Princess Diana)が交通事故で急死してから25年。英王室のイメージ戦略は、元妃死去への対応の失敗をきっかけに少しずつ変化し、おおむね成功を収めてきた。しかし、近年スキャンダルが相次ぎ、王室の改革努力に改めて疑いの目が向けられている。

1997年8月31日のダイアナ元妃の事故死は、英国民を悲嘆の渦に巻き込んだ。だが、エリザベス女王(Queen Elizabeth II)やチャールズ皇太子(Prince Charles)らは当初、事態の大きさを理解できていなかったようだ。

判断ミスがあったこと、皇太子の離婚や家庭内不和、数々のスキャンダルで王室の権威が失墜した10年間からの仕切り直しが必要なことを、最終的に王室は認めた。

現在の英王室は、ソーシャルメディアの活用と迅速な対応に長け、はるかに機敏な広報活動を行っている。しかも、女王の在位70年を祝う6月のプラチナジュビリー(Platinum Jubilee)のように盛大な式典を堂々と開催する力もある。

ただ、最近論争を呼んでいる醜聞──特に、アンドルー王子(Prince Andrew)が、未成年への性的虐待などの罪で起訴され勾留中に自殺した米富豪ジェフリー・エプスタイン(Jeffrey Epstein)被告と交友関係にあった問題や、ヘンリー王子(Prince Harry)とメーガン妃(Meghan, Duchess of Sussex)の王室離脱は、王室の改革に疑問を投げかけている。

「ダイアナ元妃の死は、混乱を巻き起こした。王室はパブリックイメージを再構築し、より現代的で表情豊かなセレブのイメージを取り入れて民衆にアピールする必要に迫られた」と、王室の歴史に詳しいエド・オーウェンズ(Ed Owens)氏はAFPに語った。「その物語は、元妃の息子たちを通じて今も生きている」

同氏は、ヘンリー王子のあからさまな距離の置き方や、不祥事まみれのアンドルー王子に対する女王の態度、迫り来るチャールズ皇太子の即位などについて危機感があるとし、「この先、困難な時代が続くだろう」と予測した。

■修復されたイメージ

ダイアナ元妃の死の直後、前年に元妃との離婚が成立していたチャールズ皇太子とエリザベス女王はスコットランドのバルモラル城(Balmoral Castle)に数日間留まり、公式声明を一切出さなかった。これ以外にも不手際が重なり、英国を揺るがす事態に王室は無関心だったというメディア報道の解釈が定着した。

王室評論家の間では、この批判の妥当性について見解が分かれている。王室は母親を突然失ったウィリアム王子(Prince William)とヘンリー王子を支え、葬儀の準備を入念に行うことを優先したと指摘する声もある。

バッキンガム宮殿(Buckingham Palace)のメディア対応は徐々に見直され、広報に精通した人材が投入されるようになった。

エリザベス女王の伝記「Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II(現代の女王:エリザベス2世の生涯)」を今年出版した作家ロバート・ハードマン(Robert Hardman)氏は、ニュースのサイクルが24時間止まることなく加速し、さらにソーシャルメディアが登場する中で、王室は慎重に「進化」したと説明する。

「王室はシリアルのブランドではない。リニューアルはしない」「ゆっくりと、気づかないうちに、だがしっかりした理由があって変化していくものだ。当時、変わらなければならないという意識は確かにあった。とはいえ、いきなり全てを壊してしまってはいけない」

こうして、臣民よりも犬や馬を気に掛けていると報じられてきた女王について、より「人間的」なイメージが提供されるようになった。

王室関係者によると、高慢で堅物だとやゆされていたチャールズ皇太子のイメージチェンジは高くついた。カギを握ったのは、ウィリアム王子とヘンリー王子だ。2人は母親譲りの「思いやりある王子」として描かれ、皇太子のイメージは「母の死という悲劇にショックを受けた息子たちを支える愛情深い父親の姿を軸に、非常に慎重に修復された」とオーウェンズ氏は述べた。

■「大失敗」

ハードマン氏は現代の英王室のメディア戦略について、従来のように「こうべを垂れて事態の推移を見守る」のではなく、全体として論争の展開に迅速かつ積極的に対応していると指摘。昨年、メーガン妃とヘンリー王子が王室内で人種差別に直面したとセンセーショナルな告発をした後、「回想の中には異なるものもある」との巧みな反論を行った点を挙げた。

ただ、2020年のヘンリー王子夫妻の米国移住、いわゆる「メグジット(Megxit)」をめぐっては、ダメージを最小限に抑える以上のPRが必要だと考える王室ウオッチャーもいる。オーウェンズ氏は、ヘンリー王子は王室に「大きな穴」を残したと話す。

「メーガン妃も、思いやりにあふれ、発展途上国の人々の生活に触れているなどの点で、ダイアナ元妃が目指した美徳の幾つかを体現していた」

一方、エリザベス女王の「お気に入り」とされるアンドルー王子のスキャンダルへの対応は、ダイアナ元妃の時の過ちを彷彿(ほうふつ)させるという。96歳を迎えた女王の「大失敗」だとオーウェンズ氏は断言し、「1990年代後半からあまり学んでいない可能性を示唆している」「女王はもっと世論に敏感になって、アンドルー王子を排除すべきだった」と述べた。

オーウェンズ氏は、チャールズ皇太子が戴冠した後にも同様の「落とし穴」がたくさん待ち構えていると見ている。慈善事業の資金集めに関して複数のスキャンダルを抱え、政治介入をめぐる懸念も長年指摘されている皇太子は、エリザベス女王と違って「繊細さ」に欠けており、「そこに問題がある」と語った。

【翻訳編集】AFPBB News

