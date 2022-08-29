20ÂåÃËÀ¤¬²¤ËÎ®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡ÁÜº÷Â³¤¯¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®»Ô¡¡ÍöÅç³¤¿åÍá¾ì
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Î³¤¿åÍá¾ì¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤¬Í·±ËÃæ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤Î¤¦¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤µ¤â³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ë½»¤à20Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å3»þÁ°¡¢¾®Ã®¤ÎÍöÅç³¤¿åÍá¾ì¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í²¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¤±¤µ¤â¸áÁ°6»þÁ°¤«¤éÀø¿å»Î¤ä¥Ø¥ê¤Ê¤É¤¬¼þÊÕ¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÃË½÷4¿Í¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Æ²¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢3¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤Ç±Ë¤¤¤Ç³¤´ß¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ¤Ï²¹ç100¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍöÅç³¤¿åÍá¾ì¤Î³«Àß´ü´Ö¤Ïº£·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´Æ»ë°÷¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£