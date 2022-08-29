¡Ö»ý¤Á¼çÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¡×¡¡31Ç¯Á°¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡¢1400¿ÍÊ¬ÉÔÌÀ
¡¡31Ç¯Á°¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ÎÀî±Û±ØÀ¾¸ý±ØÁ°¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ìó1400¿ÍÊ¬¤Î¥×¥ì¡¼¥È·¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤¬ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¼ê·Á¤ò²¡¤·¤¿Åö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃµ¤·¡¢ÊÖ´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÏÊÝ´É¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î°·¤¤¤ÏÌ¤Äê¤Î¤¿¤á¡¢¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ì¤ÐÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃçÂ¼Î´¡Û
¸¶È¯ÈòÆñ¤Ç¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ëÊÖ¤»¤º¡¡¶µ¤¨»ÒÃµ¤¹¸µ¶µ°÷
¡¡¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÀî±ÛÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤¬´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌó1700Ëç¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆ±²ñµÄ½êÍý»öÄ¹¤À¤Ã¤¿º£À¾Ë§É×¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡Ö»Ô¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤é¤¬½Ä25¥»¥ó¥Á¡¢²£20¥»¥ó¥Á¡¢¸ü¤µ5¥»¥ó¥Á¤Î¥â¥ë¥¿¥ë¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ê·Á¤ò²¡¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¡¢³¨¤Ê¤É¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï»ÔÀ©100Ç¯¤ËÅö¤¿¤ëº£Ç¯¡¢ÊÖ´Ô»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸¤é¤Ë¼êÅÏ¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»Ô¤¬2011Ç¯¤Ë¹¾ì¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¥Ç¥Ã¥¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤É²þ½¤¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÅ±µî¡£µÞ¤¤çÆ±²ñµÄ½ê¤ÏÆ±Ç¯9·î¤ËÁ°ÅÝ¤·¤·¤ÆÊÖ´Ô¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢»ý¤Á¼ç¤ËÊÖ¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«225Ëç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥È¤Ï»Ô¤¬»ÔÎ©¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊÝ´É¤·¡¢ÊÖ´Ô»ö¶È¤â°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìó60Ëç¤À¤±¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¾®³Ø¹»¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÌ¾Êí¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ï¢ÍíÀè¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢»Ô³°¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ÔÀî±Û±ØÀ¾¸ý¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¼¼¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ê°·¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤¬¡¢ÊÖ´Ô¤Î´ü¸Â¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¡£º£À¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤âÄü¤á¤º¤Ë»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê049¡¦235¡¦7591¡Ë¡£