¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡ÙÍê²ÈvsÁ±»ù¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖÄ»È©¡×¡ÖÃÏ¹ö²ó¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡¾®·ª½Ü¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè33²ó¡Ö½¤Á±»û¡×¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½¤Á±»û¤ËÍ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¸»Íê²È¡Ê¶â»ÒÂçÃÏ¡Ë¤È°Å»¦¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Á±»ù¡Ê³á¸¶Á±¡Ë¤¬ÂÐ·è¡£¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡Ä¡×¡ÖÂ©¤ò¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÃÏ¹ö²ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÁ»þ¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ë¡È°Å»¦¡É¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ëÁ±»ù¡Ê³á¸¶Á±¡Ë¡¡¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡ÙÂè33²ó¡Ö½¤Á±»û¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡³ùÁÒ¤Ç¤Ï¸»¼ÂÄ«¡ÊÎæ´ßßêºù¡Ë¤ò»°Âå³ùÁÒÅÂ¤È¤¹¤ë¿·ÂÎÀ©¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ËÌ¾ò»þÀ¯¡ÊºäÅì×½½½Ïº¡Ë¤¬¼¹¸¢ÊÌÅö¤Ë½¢Ç¤¡£ËÌ¾ò²È¤¬¸¢ÎÏ¤òÈØÀÐ¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢Â¾¤Î¸æ²È¿Í¤¿¤Á¤ÏÇÉ¼ê¤Ë¸¢ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦ËÌ¾ò²È¤Î¿Í´Ö¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢½¤Á±»û¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿Íê²È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤³¤½³ùÁÒÅÂ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ÆËÌ¾ò²È¤Ø¤ÎÉü½²¤ò²èºö¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢Íê²È¤¬µþ¤Î¸åÄ»±©¾å¹Ä¤Ë¡¢ËÌ¾ò²ÈÄÉÆ¤¤Î±¡Àë¤ò´ê¤¤½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£»þÀ¯¤ÈµÁ»þ¡Ê¾®·ª¡Ë¤Ï¡¢Íê²È¤òÆ¤¤Á¼è¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤·¤ÆµÁ»þ¤Ï²¼¿Í¤ÎÁ±»ù¤ËÍê²È°Å»¦¤òÌ¿¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µÁ»þ¤ÎÂ©»Ò¡¦ÂÙ»þ¡Êºä¸ý·òÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Íê²È¤ËÆ¨¤²¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½¤Á±»û¤òË¬¤Í¤ë¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÁ±»ù¤Ï½¤Á±»û¤ØÀøÆþ¤·¡¢±î³Ú½°¤ËÊÑÁõ¤·Íê²È¤ËÀÜ¶á¡£ÂÙ»þ¤ÏÊÑÁõ¤·¤¿Á±»ù¤ò¸«ÇË¤ê°Å»¦¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ËÁ±»ù¤ÎÄï»Ò¡¦¥È¥¦¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¤¬ÍðÆþ¡£ÂÙ»þ¤Ïµ¤Àä¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íê²È¤ÈÁ±»ù¡£Íê²È¤Ï°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆÁ±»ù¤Ë½ý¤òÉé¤ï¤»¤ë¤¬¡¢ÇØ¸å¤«¤é¥È¥¦¤Ë½±¤ï¤ìÀäÌ¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á±»ù¤Ï±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Â©¤òÀÚ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤òÇØ¸å¤«¤é¥È¥¦¤¬¤Ò¤ÈÆÍ¤¡£ÀµÌÌ¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¥È¥¦¤ÏÅÜ¤ê¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÁ±»ù¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥È¥É¥á¤ò»É¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íê²È¤ÈÁ±»ù¤Î2¿Í¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÔÀä¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤¤¤äËÜÅö¡¢¿À²ó¡×¡Ö¿À²ó¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éº£Æü¤Ï°Ç²ó¡×¡ÖÂ©¤ò¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÃÏ¹ö²ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£