¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤áºÇ¿·³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¡õ¡ØLOTR¡Ù¥É¥é¥ÞÈÇ¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«»Ï¡ª

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The Bear on FX honestly might be one of my favorite series of all time.
It¡Çs first season is a master class in performances, writing and direction.I can not recommend it enough. pic.twitter.com/K5BHlTpKnm- Stephen Ford (@StephenSeanFord) July 27, 2022
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