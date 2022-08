¡Úº£½µ¤Î¤ª¤¹¤¹¤áºÇ¿·³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¡õ¡ØLOTR¡Ù¥É¥é¥ÞÈÇ¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«»Ï¡ª

8月29日(月)から9月4日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介! 今週は『グッド・オーメンズ』の二人が本人役で出演した『ステージド』シリーズの裏側をのぞけるスペシャルエピソードや『BONES -骨は語る-』のエミリー・デシャネルが主演を務める最新ドラマ、そして映画のドラマ版となる『イコライザー』や『ロード・オブ・ザ・リング』の配信がスタートとなる。お見逃しなく!

【関連記事】海外ドラマNAVI編集部がおすすめポイントを解説!動画配信サービス7選【2022年最新】

The Bear on FX honestly might be one of my favorite series of all time.

It’s first season is a master class in performances, writing and direction.