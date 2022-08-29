¥Þ¡¼¥Ù¥ë¿·ºî¡Ö¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡×½÷Í¥¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤·¤Î»£±Æ¤¬¡Ö¥Ï¥ë¥¯¤Ã¤Ý¤¤¡×
¡¡½÷ÀÈÇ¥Ï¥ë¥¯¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡§¥¶¡¦¥¢¥È¡¼¥Ë¡¼¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Ï¥ë¥¯¡¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ð¥Ê¡¼¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¡Ë¤Î¤¤¤È¤³¤Ç¡¢¤¢¤ë»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¡¼¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡Ë½Áö°äÅÁ»Ò¡×¤Î¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥º¥é¥Ë¡¼¡£ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TCA¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾²È¶¨²ñ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ç¥Þ¥¹¥é¥Ë¡¼¤¬¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¿§¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¿·ºî¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¡¼¥Ù¥ëÈÇ¡Ö¥¢¥ê¡¼¡¦my¥é¥Ö¡×¡£¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²èÈãÉ¾¥µ¥¤¥È Rotten Tomatoes ¤Ç¤âÈãÉ¾²È¤Î»Ù»ýÎ¨88¡ó¡Ê8·î27Æü»þÅÀ¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤¬ºÇ½é¤Ë¥Ï¥ë¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤È°ã¤¤¡¢ÊÑ¿È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤À¡£
¡¡¡Ö¥¸¥§¥ó¡Ê¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÎ©¾ì¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸·×²è¤ÏÁ´¤Æ¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤È¤Æ¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤Ç¤¤¤ë»þ¤È¥¸¥§¥ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬°ã¤¦ÅÀ¤Í¡£¥¸¥§¥ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢Èà½÷¤ÏÂº·É¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÃÎÀ¤òËá¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤À¤ÈºÇ½é¤«¤é¿Í¡¹¤Ï°Ú·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î³ëÆ£¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×
¡¡¥Ï¥ë¥¯¤¬¥¸¥§¥ó¤Ë¡¢¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤Î¿´ÆÀ¤ò¶µ¤¨¤ë°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Þ¥¹¥é¥Ë¡¼¤Ï¥é¥Õ¥¡¥í¤È¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤ÇÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤â¥Ï¥ë¥¯¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤«¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¹¥é¥Ë¡¼¡£2¿Í¤¬Æ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»£±Æ´Ä¶¤â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¸½¾ì¤Ç¡Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ê¹çÀ®ÍÑ¤Î¡Ë¥°¥ì¡¼¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢´é¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡ÊÉ½¾ð»£±ÆÍÑ¤Î¡Ë¾®¤µ¤Ê¥«¥á¥é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¯¡¼¥ë¤À¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¥Ï¥ë¥¯¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡×¤ò¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÂè»Í¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤Æ´ÑµÒ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÁ´9ÏÃ¤Î¤¦¤Á6ÏÃ¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿¥«¥Ã¥È¡¦¥³¥¤¥í¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ù¤ä¡ØFleabag¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ù¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥É¥é¥Þ¡Ë¤Î¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Âè»Í¤ÎÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£Èà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡×
¡¡¡Ö¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡×¤Ç¤â¡¢Â¾¤ÎMCU±Ç²è¤ä¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¦¥©¥óÌò¤Î¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥¦¥©¥ó¤ä¥¢¥Ü¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÌò¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥í¥¹¤Î¤Û¤«¡¢Netflix¤Î¡ÖMarvel ¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤òºÆ±é¡£¥Þ¥¹¥é¥Ë¡¼¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉú¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¥³¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¦±é¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¡Ê¡Ø¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡Ù¤È¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£¡Ø¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡Ù¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ã¤Ý¤¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ï¡×¡£¶¦¤ËÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¤È¥Ç¥¢¥Ç¥Ó¥ë¤¬¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢MCU¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊºÙÃ«²Â»Ë¡¿µÈÀîÍ¥»Ò¡§Yoshifumi Hosoya / Yuko Yoshikawa¡Ë
¡Ö¥·¡¼¡¦¥Ï¥ë¥¯¡§¥¶¡¦¥¢¥È¡¼¥Ë¡¼¡×Ëè½µÌÚÍËÆü£±£¶»þ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ