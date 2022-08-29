ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡õµÜÂôÉ¹µû¡¢°¦¤ÎÆü¡¹ÉÁ¤¯¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡ÙÆÃÊó¸ø³«
¡¡ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢µÜÂôÉ¹µû¶¦±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¡Ê2023Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤«¤é¡¢Ìó30ÉÃ¤ÎÆÃÊó¤È¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â»³¿¿¤ÎÆ±Ì¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤ò¡Ø¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡Ù¡Ø¥Ï¥Ê¥ì¥¤¡¦¥Ù¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¾¾±ÊÂç»Ê´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£µÓËÜ¤ò¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¥±¥¤¥¯¥¹¡Ù¡ØÉ÷¤ÎÅÅÏÃ¡Ù¤Ê¤É¤Î¶é»ô¶³»Ò¤¬Ì³¤á¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«µõÀª¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¹ÀÊå¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤È¡¢½é¤á¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹ÀÊå¤«¤éº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿µß¤¤¤Î¼ê¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌµÆÜÃå¤Ç·òµ¤¤ÊÎ¶ÂÀ¡ÊµÜÂô¡Ë¡£
¡¡ÆÃÊó¤ª¤è¤Ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê°¦¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¹ÀÊå¤È¡¢Ã¯¤«¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Î¶ÂÀ¤ÎÆü¡¹¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊó¤Ç¤ÏÎ¶ÂÀ¤¬¡¢¹ÀÊå¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Î¶ÂÀ¤ÎÈ±¤ò´¥¤«¤¹¹ÀÊå¡¢Î¶ÂÀ¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Í¡£¥Ô¥å¥¢¡×¤È¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¹ÀÊå¡¢Î¶ÂÀ¤Ë°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ë¹ÀÊå¤Î»Ñ¤¬¡£¹¬Ê¡¤½¤Î¤â¤Î¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°¦¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹ÀÊå¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡14ºÐ¤ÇÊì¤ò¼º¤¤¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ç¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¼«¿È¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¹ÀÊå¡£º£¤ÏÅìµþ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¼«Í³¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÊì¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ¶ÂÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢»þ¤ËÎ¶ÂÀ¤ÎÊì¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éËþ¤ÁÂ¤ê¤¿»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Ë´¤Êì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¹ÀÊå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Ë´ó¤êÅº¤¦Î¶ÂÀ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢°¦¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Î¶ÂÀ¤Ï»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£