ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡¢Îø¿ÍÌò¤ËµÜÂôÉ¹µû¡¡¹â»³¿¿¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡×±Ç²è²½
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¡¢¤½¤ÎÎø¿ÍÌò¤ÇµÜÂôÉ¹µû¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¤¬¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò°¦¤ÈÆÇ¤Î¤¢¤ëÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥é¥à¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹â»³¿¿¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡Ù¡Ø¥Ï¥Ê¥ì¥¤¡¦¥Ù¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¾¾±ÊÂç»Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡ÙÆÃÊó
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¹ÀÊåÌò¤Ë¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡¡LEVEL2¡Ù¤Î²ø±é¤Ç¡ÖÂè45²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×ºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÎëÌÚ¡¢Î¶ÂÀÌò¤Ë¤Ï¡ØñÙ¤·³¨¤Î²ç¡Ù¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯µÜÂô¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤ë³»¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«µõÀª¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¹ÀÊå¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹ÀÊå¤«¤éº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿µß¤¤¤Î¼ê¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌµÆÜÃå¤Ç·òµ¤¤ÊÎ¶ÂÀ¡£
¡¡½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Ìó30ÉÃ¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤ª¤è¤Ó¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¶ÂÀ¤¬¡¢¹ÀÊå¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Î¶ÂÀ¤ÎÈ±¤ò´¥¤«¤¹¹ÀÊå¡¢Î¶ÂÀ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Í¡£¥Ô¥å¥¢¡£¡×¤È¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ë¹ÀÊå¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÆó¿Í¡¢¼ê¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¹ÀÊå¡£¹ÀÊå¤Ë¤è¤ë¸¥¿ÈÅª¤Ê°¦¤È¡¢Ã¯¤«¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÎ¶ÂÀ¤È¤Î»þ´Ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤«¤éºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï°¦¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹ÀÊå¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò»Ä¤·¤ÆÆÃÊó±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤°¦¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÀÊå¤ÎÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Î°¦¤¬¸Î¤Î°ì¸À¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¡¡¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡14ºÐ¤ÇÊì¤ò¼º¤¤¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ç¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¹ÀÊå¡£º£¤ÏÅìµþ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¼«Í³¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÊì¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÎ¶ÂÀ¡£¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤¿£²¿Í¤Ï¡¢»þ¤ËÎ¶ÂÀ¤ÎÊì¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éËþ¤ÁÂ¤ê¤¿»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£Ë´¤Êì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¹ÀÊå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êì¤Ë´ó¤êÅº¤¦Î¶ÂÀ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢°¦¤·¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢²¿¸Î¤«Î¶ÂÀ¤Ï»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£