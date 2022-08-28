¥Ô¥Ã¥Ô¹¥¤¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¡ªÃæ½©¤ÎÌ¾·î¤ò³Ú¤·¤à¡Ø#¤ª¤Ä¤¤ß¥Ô¥Ã¥Ô¡Ù³«±ã
2022Ç¯8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Ô¤ÈÃæ½©¤ÎÌ¾·î¤ò³Ú¤·¤à¡Ø#¤ª¤Ä¤¤ß¥Ô¥Ã¥Ô¡Ù¤¬³«±ã¡ª¡¡¥Ô¥Ã¥ÔÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¤³¤Î¤æ¤Ó¤È¤Þ¤ì¢ö
¥Ô¥Ã¥Ô¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤»¤¤¥Ý¥±¥â¥ó¡£·î¤Î¸÷¤ò½¸¤á¤Æ¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ëþ·î¤ÎÌë¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ö#¤ª¤Ä¤¤ß¥Ô¥Ã¥Ô¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Ô¤È·î¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ä´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëºÅ¤·¤À¡£
¤Þ¤ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Nintendo Switch¥½¥Õ¥È¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡ØPokémon LEGENDS ¥¢¥ë¥»¥¦¥¹¡ÙÆâ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥Ô¥Ã¥Ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Ô¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¡Ö¤·¤Í¤ó¤Î¤º¤Ä¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·î¤äÌë¶õ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëµ»¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª·î¸«¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ô¥Ã¥Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¥Ô¥Ã¥Ô¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¡¢ 9·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡£¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï3¼ï¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸åÆü¡Ö#¤ª¤Ä¤¤ß¥Ô¥Ã¥Ô¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ëÂ³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡ª
¡Ø#¤ª¤Ä¤¤ß¥Ô¥Ã¥Ô¡Ù¤Ç¤Ï8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÃæ½©¤ÎÌ¾·î¤Þ¤Ç¤ÎÌó2½µ´Ö¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ô¥Ã¥Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
º£Ç¯¤Î½©¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Ô¤È°ì½ï¤Ë¤ª·î¸«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¢ö
¡ä¡ä¡ä¡Ø#¤ª¤Ä¤¤ß¥Ô¥Ã¥Ô¡Ù¥í¥´¤ä¥Ô¥Ã¥Ô¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë¡ÊC¡Ë2022 Pokémon. ¡ÊC¡Ë1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£