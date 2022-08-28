¥Ò¥«¥¥ó¡¢1Ëç5000Ëü±ß¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¡¡Åêµ¡ÌÜÅª¤ÏÈÝÄê¡ÖÇä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤«°ìÀ¸¤Ê¤¤!¡×
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦HIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡¢33¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÄ¶·ã¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥«¥¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥«¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ËË¬¤ì¡ÈÂç¿ÍÇã¤¤¡É¤ÎÌ´¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¡£²û¤«¤·¤¤¥«¡¼¥É¤Ë¿´¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¥Ò¥«¥¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Í¶¤¤Ê¸¶ç¤¬¡£
¡¡ÊÌ¼¼¤ËÄÌ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¤³«Éõ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯170Ëü±ß¡¢¤Þ¤¿20¼þÇ¯µÇ°¤Î¡Ö½ã¶â¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Ï500Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´õ¾¯¤Ê¥«¡¼¥É¤¬Â³¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡¢ºÇ¸å¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡È¤«¤¤¤ê¤¥ê¥¶¡¼¥É¥ó¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡¢PSA¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É´ÕÄê²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤¬ºÇ¹â¥°¥ì¡¼¥É¡ÖGEM MT 10¡×¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë8Ëç¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅ¹°÷¤ÏÈÎÇä³Û¤ò¡È5000Ëü±ß¡É¤È¶Ã¤¤ÎÈ¯É½¡£¡Ö»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï4000Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç1000Ëü±ß¤â²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»¶¡¹ÌÂ¤Ã¤¿¥Ò¥«¥¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÇã¤Ã¡ÄÇã¤¤¤Þ¡¼¤¹!¡×¤ÈÀä¶«¡£Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ÙÊ§¤¤³Û¤Ï¡Ö6546Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìµ»ö¤Ë¼«Âð¤Ø¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥Ò¥«¥¥ó¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì´¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅêµ¡ÌÜÅª¤òÈÝÄê¡£¡ÖÇä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤«°ìÀ¸¤Ê¤¤!ËÍ¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£Ä¶ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇÂçµé¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£