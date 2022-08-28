¥¤¥Á¥í¡¼¼°Åµ¤Ç¡Ö¥¤¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¡¡ÊÆ´¿´î¡Ö¥¨¥¤¥ß¡¼¤âÅÂÆ²Æþ¤ê¤À¡×
¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎµåÃÄÅÂÆ²Æþ¤ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎµåÃÄÅÂÆ²Æþ¤ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡È¥¤¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¡ÉÀ½ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ä¤µ¤ó¤â½ËÊ¡¡£¥¤¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¼ÂÊª²èÁüÉÕ¤¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤¹¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÎø¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¹ñ´ú¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Ë¡¢·Ö¸÷¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö3089¡×¤È¡Ö4367¡×¤Î¿ô»ú¡£¸åÊý¤Ë¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖAREA51¡×¤Î´ÇÈÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð´é¤Î½÷À¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¤¥Á¥í¡¼¡×¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½÷À¤Ï¥¨¥¤¥ß¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ä¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤âËÜµòÃÏ¤Î±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËºÂ¤ê¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤Ê´ÇÈÄ¤Ë¿ô»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡È¥¤¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¡É¤ÎÀ½ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Î¸½Ìò°úÂà¤È¤È¤â¤Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎµåÃÄÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢¡È°ìÌë¸Â¤ê¡É¤ÎÉü³è¡£¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¤¥Á¥í¡¼ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÎÆü¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤´ÇÈÄ¤ÎÉü³è¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡£¡Ö¥¨¥¤¥ß¡¼¤âÅÂÆ²Æþ¤ê¤µ¤»¤è¤¦¡×¡Ö¥¨¥ê¥¢51¡×¡Ö»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡Ö¥¤¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¼°Åµ¤ÎÎ¢¤ÇÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¤âµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë