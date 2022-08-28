¡ÈBTS¤ËÌ´Ãæ¡É¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ä¤·¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡Ö¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´Ú¹ñ¤Î7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ä¤·¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¡É¤òÍý²ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®Àôº£Æü»Ò¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤º¤®¤ë¡É¥â¥³¥â¥³¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾®Àô¤¬NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡¢9·î¾å±é¤ÎÉñÂæ¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥¤Ç±é½Ð²È¤ÎÌÚÌî²Ö¤È½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¶Ì·Ã¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡BTS¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¾®Àô¤Ï¡Ö1Æü1²ó¤Ï²¿¤«¤·¤é¸«¤Ê¤¤¤È½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÎø°¦¤Ç¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¥Û¥ë¥â¥ó¤òÂåÂØ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡È¥Ú¥Ã¥È¡É¤È¡È¿ä¤·¡É¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÌÚÌî¤«¤é¡ÖÎø°¦ÂÎ¼Á¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾®Àô¤Ï¡Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¡È¿ä¤·¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶ÐÊÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ðÇò¡£BTS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È7Ç¯Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î²áµî¤ò1¥ö·î¤¯¤é¤¤¤ÇÁ´Éô¸«¤Æ¤ä¤ë¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼«¿È¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç°ÂÆ£¤Ï¡¢¾®Àô¤Î40¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Ñ¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¾®Àô¤¬²Î¼ê¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡É¿ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤¹¤ë¤È¾®Àô¤Ï¼«¿È¤Î¿ä¤·³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤â¼ê¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡¡40¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î±é½Ð¤â¾®Àô¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼«¿È¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¶Ê¤Î¹½À®¡¢±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡È¤¤Ã¤È¤³¤ì¤¬¤Û¤·¤¤¥Ï¥º¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ»ä¤¬¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£