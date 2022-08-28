»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤·ì¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¡Ä¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ù¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡ÙÀ¼Í¥¡¦¸åÆ£Í¸»Ò¤È¡È¿Íµ¤ÀäÄº¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÇØ·Ê¡É
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ÎÄ«ÈæÆà¤ß¤¯¤ëÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦¸åÆ£Í¸»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼Í¥¥Ö¡¼¥à¤Î±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤é¸½ºß¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡Ä¸åÆ£Í¸»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡Åö»þ¡¢À¼Í¥¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¿Íµ¤¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤¬CD¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢Èà½÷¼«¿È¤âÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ÀäÄº¤Î2012Ç¯¡¢Èà½÷¤Ï¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£ÉÂÌ¾¤Ï¡ÖÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆñÉÂ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°å»Õ¤«¤é¤ÏÍ¾Ì¿¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÂ¾²¤«¤é¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¡£¤ª¤è¤½2Ç¯¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢´ñÀ×Åª¤ËÀ¼Í¥¶È¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¡¢¤¤¤Þ¡¢¼«¿È¤ÎÉÂµ¤¤ä³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸åÆ£Í¸»Ò¤µ¤ó¡¡¡Ê»£±Æ¡á¶¶ËÜÆÆ¡¿Ê¸éº½Õ½©¡Ë
¢¡¢¡¢¡
ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î²Æ¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿É¡·ì¡×
¡½¡½¡ÖÁ´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸åÆ£Í¸»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¸åÆ£¡Ë¡¡¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢ÌÈ±Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î³°Å¨¤ÈÀï¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎºÙË¦¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡·ì±Õ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¡´ï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈéÉæ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤³¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ´¿ÈÀ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤ÏÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸åÆ£¡¡2012Ç¯¤ËÅÝ¤ì¤ÆÆþ±¡¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¸¡ºº¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È»ä¤ÏÊÌ¤Î¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡¢ÆÍÈ¯À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯À»çÈÃÉÂ¡Ê·ì¾®ÈÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¼«¸Ê¹³ÂÎ¡×¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì¾®ÈÄ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢½Ð·ì¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ëÉÂµ¤¡£¹ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆñÉÂ¤ÎÂÐ¾Ý¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄ¹¤¯´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÌ¤ÎÉÂµ¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»çÈÃÉÂ¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸åÆ£¡¡Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î²Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ´Á³¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±¿Æ°¤À¤Ã¤ÆÆÀ°Õ¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Î¦¾åÉô¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤È¡¢Éô³è¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¸åÆ£¡¡Éô³è¤ÎºÇÃæ¡¢É¡·ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÉ¡·ì¤¬½Ð¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë2»þ´ÖÎ®¤ìÂ³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÄ«¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ËÉ¡·ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï3»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢4»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢»çÈÃÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ±¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¡Ö·¯¤Ï¤¹¤°»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤¾¡×
¡½¡½É¡·ì°Ê³°¤Ë¾É¾õ¤Ï¡©
¸åÆ£¡¡áÜ¤äÆâ½Ð·ì¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¼«³Ð¤Ç¤¤ë¾É¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ´¶¤Ç¤Ï·ò¹¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¸Ä¼¼¤ò¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬ÉÂ¼¼¤ËÈÕ¤´ÈÓ¤òËèÆü»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢Âç¤²¤µ¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤ÏÅöÁ³¤¹¤°¤ËÂà±¡¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö2³Ø´ü¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Ãæ3¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼õ¸³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸åÆ£¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤Æþ±¡¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢»ä¤ÏÆü¾ï¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¡£¤»¤á¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÉÂ¼¼¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤ÊÉã¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë·ã¹â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¡Ö·¯¤Ï¤¹¤°»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤¾¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»öÂÖ¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤Æþ±¡¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Âà±¡¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â»þ´Ö¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡£Î¾¿Æ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ß¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤À¤í¤¦¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡£¤½¤ì¤ÇËèÈÕ¡¢ÉÂ¼¼¤Ç²ÈÂ²¤ÎÈÕ»Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ë¤Ï¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸åÆ£¡¡¡Ö»ä¡¢¤Þ¤À²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤¦½ª¤ï¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤³¡ÊÉÂ¼¼¡Ë¤Ç²á¤´¤¹¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£½ª¤ï¤ê¤òÂÔ¤Ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»þ´Ö¤ò²¿¤Ë»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤°¤ë¤°¤ë¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·ë¶É¡¢²¿¤â¤»¤º¤¿¤À¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¡Öº£Æü¡¢¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤¿ÀèÀ¸¤¬ÉÂ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡×
¡½¡½Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©
¸åÆ£¡¡¤¢¤ëÆü¡¢Éã¤«¤éÉÂ¼¼¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Öº£Æü¡¢¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤¿ÀèÀ¸¤¬ÉÂ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¡©
¸åÆ£¡¡¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤è¤¯¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¡¢Éã¤¬¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¾¤Ë°Ö¤á¤é¤ì¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¶ù¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö²¶¤Ï·ì±Õ³Ø¤Î¸¢°Ò¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ÓÌá¤»¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤À¤·¤¿¡¢¤È¡£
¡¡Éã¤ÏÂç¾¤«¤é¡Ö¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤¬¡¢¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ÊÉã¡Ë¤ò¸Æ¤Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤«¤ó¡×¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤ò¿Ç¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤Î¤¹¤´¤¤¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£
¸åÆ£¡¡¤·¤«¤âÅö»þ¤Î»ä¤Î¼ç¼£°å¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢MÀèÀ¸¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»ö¤¬±¿¤Ó¡¢Å¾±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤´¤¯°Î¤¤ÀèÀ¸¤¬Íè¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÆó¿Í¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÊý¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
¸åÆ£¡¡¤È¤Æ¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£MÀèÀ¸¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤¹¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¤â¤µ¤»¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìô¤â¥¤¥Á¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢Åö»þ¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìµ¶Ý¼¼¤Ë¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Äø¤ÎÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¿ô¼ïÎà¤ÎÌÈ±ÖÍÞÀ©ºÞ¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÂà±¡¤Ç¤¡¢10·î¤ËÉü³Ø¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç20kg¤âÂÀ¤Ã¤¿»×½Õ´ü¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤¬S¤«¤éL¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡½¡½¤½¤Î¤È¤¤Î´î¤Ó¤Ï¡©
¸åÆ£¡¡¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç´é¤âÂÎ¤â¤à¤¯¤ó¤Ç¡¢¥Ë¥¥Ó¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¤ÎÉÔÀÝÀ¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ±¡Á°¤è¤ê¤â20kgÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿S¥µ¥¤¥º¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¤éL¥µ¥¤¥º¤ò¤ª¤µ¤¬¤ê¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÅÐ¹»¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â·ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½»×½Õ´ü¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸åÆ£¡¡15ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¤§¡£¤»¤Ã¤«¤¯Éü³Ø¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²È¤Ç¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í§Ã£¤Ïµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë±óÎ¸¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤½¡È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥¥ã¥é¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤³¤Î»Ñ¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤âÍ§Ã£¤â³Ú¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½15ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¸åÆ£¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ë¥¥Ó¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö´é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀö¤¤¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´é¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤ê¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ðº³Ëö¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ð¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç»à¤Ì¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ã¤Æ¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÁ°¤Î»ä¤òÃÎ¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¡¢È¾Ç¯´Ö¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ì½Ö¤âí´í°¤»¤º¤ä¤í¤¦¡×
¡½¡½Âà±¡¸å¤ËÀ³Ê¤ä¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸åÆ£¡¡ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤ËÌá¤ì¤Æ¤â¡Ö»ä¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¿Í¤è¤ê¤ÏÃ»¤á¤Ê¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Æ¬¤Î¤É¤³¤«¤ËÅ½¤ê¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾Íè¤ÎÌ´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¡¢Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ì½Ö¤âí´í°¤»¤º¤Ë¤ä¤í¤¦¡£»þ´Ö¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£
¸åÆ£¡¡ËÜÅö¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«¡¢¹â¹»¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÅÅ¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤Î»þ´ü¤À¤È»³Â¦¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ÆåºÎï¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀã¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤È¤«¡£´Ñ¤¿¤¤±Ç²è¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸áÁ°Ãæ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ãë¤«¤éÅÐ¹»¤¹¤ë¡¢¤È¤«¡£
¡¡Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÍ§Ã£¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¡¢¡Öº£Æü¡¢¸åÆ£¤Ï¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤«¤é¡¢Í§Ã£¤¬¡Ö»ä¡¢Í¸»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¥¥ì¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÌäÂê»ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬³Ø¹»¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÏÆ±¤¸»ÔÆâ¤Ç¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÄÌ¤¦¹â¹»¤Ë¤â¸µ¶µ¤¨»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤É¤¦¤«²ñ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¦°÷¼¼¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òí´í°¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ä¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÍÄ¤¯¤Æ¶ËÃ¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º¬ËÜ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ö¤óÉã¤Ë¤·¤«ÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¤³¦¤ò¹¤²¤¿¡ÖÍ¸»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢³Ø¹»¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼õÉÕ¤ä¤ë¤«¡×
¡½¡½¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÄÌ±¡¤Ï¡©
¸åÆ£¡¡Â³¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢MÀèÀ¸¤¬Âç³ØÉÂ±¡¤Î¶á¤¯¤Ë·ì±Õ¸¡ººÀìÌç¤Î¿ÇÎÅ½ê¤ò³«¤¤¤Æ¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤äÌô¤ò¤â¤é¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤ÏÀèÀ¸¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»µ¢¤ê¤Ë¿ÇÎÅ½ê¤Ë¤è¤¯Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÖÍ¸»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢³Ø¹»¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼õÉÕ¤ä¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤º¤¤¤Ö¤ó³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸åÆ£¡¡¤½¤Î¿ÇÎÅ½ê¡¢´¿³Ú³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤¬¤è¤¯ÀÉÂ¤Î¸¡ºº¤ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤´µ¼Ô¤È¤·¤Æ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢»ä¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÂµ¤¤Ï¿É¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±¤³¤ó¤ÊÂÎ¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¿Æ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤ËÏÃ¤·¤¿¤Ã¤Æº¤¤é¤»¤ë¤À¤±¡£
¡¡¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ®ÉÂ¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢»ä¤è¤ê½Å¾É¤Î¿Í¤Þ¤Ç¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÇÆñÉÂ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤ÎÉ¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï°ì¸þ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¶òÃÔ¤Ã¤Æ°Ö¤á¤é¤ì¤ì¤Ð°Ö¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¥À¥á¤Ê´Å¤Ã¤¿¤ì¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¸ý±ø¤¯ÉÂµ¤¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥Ó¥¢¤ÊÉÂ¾õ¤Î¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÃÏÄì¤«¤éÃÏ¾å¤ËÂÃ¤·¤Æ¶«¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ç»ä¡¢½é¤á¤Æµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µß¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¸»»áÌ¾¤Ã¤Æ¤¹¤°ÊÑ¤ï¤ë¤·¡¢¤â¤¦¤È¤Ã¤¯¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¥¤¥Ö¤µ¤ó¡¢¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡á¶¶ËÜÆÆ¡¿Ê¸éº½Õ½©
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ëå¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÃÏ¸µ¡Ä¡ÈÀ¼Í¥¡¦¸åÆ£Í¸»Ò¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î°ìÊâ ¤ØÂ³¤¯
¡Ê²Ã»³ Îµ»Ê¡Ë