ÀÄ¤¤¥Ò¥ì¤Îµû¤ò¿åÂ²´Û´ÛÄ¹¤¬¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤À¡ª¡×¢ª¼Â½¬À¸¡Ö±ÑÌ¾¤«¤Ê¤¡¡×¤È¸¡º÷¡¡¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼°Ê²¼¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾×·â¼õ¤±¤ë¿ÍÂ³½Ð
¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿´ÛÄ¹¤¬¡Ø¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤â¤ó¤À¤«¤é¡Ä¡£¼Â½¬À¸¤¬µûÎà¿Þ´Õ¤Ç¡Ö±ÑÌ¾¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²Î¼ê¤ÎÌ¾Á°¤À¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¤ÀÄ¤Ë¤Ï¡ØÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡Ù¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹âÃÎ¸©¼¼¸Í»Ô¤Î¡Ö¤à¤í¤ÈÇÑ¹»¿åÂ²´Û¡×¡Ê@murosui_kochi¡Ë¤¬Åê¹Æ¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ³Ø¹»¤À¤Ã¤¿»ÜÀß¡¢¥×¡¼¥ë¤¬Âç¿åÁå¤Ë
²Î¼ê¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤Î¾¼ÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤Î°áÁõ¤ò»×¤¤¤ª¤³¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤¤¥Ò¥ì¤ò»ý¤Äµû¡£¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤Ï¡¢1979¡Ê¾¼ÏÂ54¡ËÇ¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ¶Ê¡£¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥É¥ì¥¹¤ò¹¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¤³¤Îµû¤Î»Ñ¤È¤«¤Ö¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£50Âå¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¼Â½¬À¸¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤«¤é¡Ö±ÑÌ¾¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¤!!ºÂÉÛÃÄ2Ëç¡ª¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö»þÂå¤«¡Ä(¡ý-¡ý;)¡×¡Ö³ØÀ¸¤µ¤óÀ¤Âå¤Ï¥¸¥å¥Ç¥£¥ª¥ó¥°¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Äww¡×¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼°Ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡£¤½¤Î¥Ò¥é¥Ò¥é¤ÎÃæ¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ªÌ²¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Á¡×¡ÖÃÏÌ£¤Ë´ÛÄ¹¤¬¥À¥á¡¼¥¸¼õ¤±¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ç¤·¤¿¤«¡©w¡×¤Ê¤É¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤òÃ²¤¯¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»¤Ê¤É¤ÎÊá¿©¼Ô¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¿§
¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÛÄ¹¤Î¼ã·î¸µ¼ù¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥È¥Ó¥¦¥ª¤ÎÃç´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÍÄµû¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¿åÎ®¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢³Ø·Ý°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµû¤Ï¸½ºßÅ¸¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼¡¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¤ÊÀÄ¿§¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³°ÍÎ¤ÎÉ½ÁØ¤ò±Ë¤¤¤À¤ê¡¢³¤ÌÌ¤«¤éÈô¤ó¤À¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Ä»¤Ê¤É¤ÎÊá¿©¼Ô¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¿§¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼´ÛÄ¹¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¼Ì¿¿¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê20Âå¤Î¼Â½¬À¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È¡£»ä¤Ï40Âå¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Û¤«¤Î¿¦°÷¤ÏÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼´ÛÄ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤Î¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤Ï¡¢¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¿¤«¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼¼¸Í¤Î°û¤ß²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Á°¤Ç¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤ò²Î¤¦¡¢¥«¥é¥ª¥±¹¥¤¤Î½÷À¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤à¤í¤ÈÇÑ¹»¿åÂ²´Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¯ÃæÌµµÙ¡¢¤Ä¤Þ¤êËèÆü»²´ÑÆü¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´ÅÐ¹»¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ
¤à¤í¤ÈÇÑ¹»¿åÂ²´Û¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÇÑ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿µìÄÇÌ¾¾®³Ø¹»¤ò²þ½¤¤·¤Æ2018Ç¯4·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Î´ù¤ä°Ø»Ò¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Æ±´Û¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ò¡ÈÅÐ¹»¡É¤È¸Æ¤Ö¤Û¤«¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤òÅÐ¹»¡¦²¼¹»»þ´Ö¡¢¿·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿À¸¤Êª¤Ï¡È¿·ÆþÀ¸¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³Ø¹»¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹»¼Ë¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢2³¬¤È3³¬¤Ë¿åÁå¤òÀßÃÖ¡£25¥á¡¼¥È¥ë¥×¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿²°³°¤ÎÂç¿åÁå¤â¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ê¤ä¥µ¥Ð¡¢¥µ¥á¤Ê¤É¤Îµû¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÄêÃÖÌÖ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¦¥ß¥¬¥á¤Ê¤É¡¢50¼ïÎà1000É¤°Ê¾å¤ÎÀ¸¤Êª¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±´Û¤¬¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¼¼¸Í»Ô¤Ï¡¢¤â¤È¤Ï¥Þ¥°¥íµù¤äÊá·ß¤Ç±É¤¨¤¿µù»ÕÄ®¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À³¤´ß¤Î·Ê´Ñ¤Ï¼¼¸Í°¤Æî³¤´ß¹ñÎ©¸ø±à¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¼¼¸ÍÌ¨¤ÏÆüËÜÈ¬·Ê¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿Ì¾½ê¡£ÅÐ¹»¤·¤¿ºÝ¤Ï¹Âç¤Ê³¤¤Ë¤â ¡ÈÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡É¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤à¤í¤ÈÇÑ¹»¿åÂ²´Û¡×
½»½ê¡§¹âÃÎ¸©¼¼¸Í»Ô¼¼¸ÍÌ¨Ä®533Ž°2
ÅÅÏÃ¡§0887-22-0815¡ÊOH!ÇÑ¹»¡ª¡Ë
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÆóÌÚ 繁Èþ¡Ë