¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¡¡¤¦¤Ä¼ºí©¤«¤é¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖµÕÅ¾¿ÍÀ¸¡¡¿ï½ê¤Ëà¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¥¤¥º¥àá
¡ÚÄ¾·â¡ª¥¨¥â£Ð£å£ï£ð£ì£å¡Û¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤³¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê£´£²¡Ë¤¬È¾À¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿½é¤ÎÃø½ñ¡Ö²ÈÂ²¡£¡×¤¬£µËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢ÏÃÂê¤À¡£¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¥¹¥¿¡¼·Ý¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éµ¯¤³¤·¤¿¡È¼ºí©ÁûÆ°¡É¡¢¿Íµ¤ÄãÌÂ´ü¡¢ÁêÊý¡¦À¾ÌîÎ¼×¢¤Î³èÌö¤È»öÌ³½êÂà½ê¤Ê¤Éº¤Æñ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡º£¤ä¼ê¤¬¤±¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï£¶¤Ä¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï£²£³£·Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡£¤À¤¬¡¢£´Ç¯Á°¤Î³«ÀßÅö½é¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢¤ªÁ°¡×¡ÖÍî¤Á¤¿¤Ê¡×¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¤Î¡Á¡×¤È»¶¡¹¤Ê¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡É¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï£±Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Èº£¤Ë¸«¤È¤±¤è¡É¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤Ï·ëÀ®£µ¤«·î¤Ç£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢£Î£Ó£Ã¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÂ´¶È¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢£Í¡½£±Âè£±²óÂç²ñ·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤É¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¿Íµ¤³¹Æ»¤ò¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¡¢¿Íµ¤¤ÏÄãÌÂ¡£ÁêÊý¡¦À¾Ìî¤¬³¨ËÜºî²È¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢³á¸¶¤Ï¤Ò¤ÊÃÅ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º¤Ë¶ìÇº¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ½é¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢ÁêÊý¡¦À¾ÌîÎ¼×¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½³¦°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£µÇ¯¡Ö²÷·æ¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£µÇ¯´Ö¾å¾Â¤È¶¦±é¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡£¥Î¥ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤«¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ê¤É¡È¾å¾Â¥¤¥º¥à¡É¤¬ÁêÅö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁêÊý¡¦À¾Ìî¤ÏºòÇ¯¡¢µÈËÜ¶½¶È¤òÎ¥¤ì¡¢³á¸¶¤À¤±½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ¤Ë£±²ó¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¼ýÏ¿¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥ÓÁÈ¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢º£¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤´Ø·¸¡£À¾Ìî¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊºÍÇ½¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦Æ»¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¡¢ËÍ¤¬Éå¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²¿¤âÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²£¤ÇÀ¾Ìî¤Ï³¨ËÜ¤ä±Ç²è¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤â²¿¤«¤ä¤é¤Í¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£²£°£°£³Ç¯¡¢¡Ö¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡×¤Ê¤É¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ£¹ËÜ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤ÀäÄº´ü¡¢³á¸¶¤¬¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ºí©¤·¤¿»þ¤âÀ¾Ìî¤ÏÉüµ¢¤Þ¤Ç£²¤«·îÈ¾¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡££³Æü´Ö¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Âçºå¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë£±¿Í¤Ç¤¤¤¿¡£ÉÂÌ¾¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¿´¿È¾É¤Ë¤è¤ë¼ºí©¡¢ÂÐ¿Í¶²ÉÝ¾É¡¢µ²±¾Ã¼º¡¢¼«µÔ¾É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¼þ¤ê¤Ë¿´¤òµö¤»¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢°ÕÃÏÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤á¤Æ¤¿¤á¤ÆÇúÈ¯¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¡È£±²ó»à¤ó¤Ç¡É¿Í´Ö¤ÎÄì¤ò¸«¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¶µ·±¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡È¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î¥Ü¥±¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤ÈÇØ¿¤Ó¤·¤ÆËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²òÊü¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¥À¥á¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¡£¹ÔÆ°¤·¤¿¿Í¤Ë¤À¤±¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãø½ñ¤Ç¤Ï°ìÈÖÂº·É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êì¤È¤Î´Ø·¸¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£³á¸¶¤¬¾®³Ø¹»£±Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÎ¥º§¤·¤¿Êì¤Ï³á¸¶¤È£²¿Í¤Î·»¤ò½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£
¡ÖËö¤Ã»Ò¤ÎËÍ¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂçºåÉÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤òÃæ³Ø¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¼þ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¿´ÀÞ¤ì¤Æ¤ä¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥è¥á¥µ¥Ã¥¯¤³¤ÈÌ¤Íè»ÒÉ×¿Í¡¢£²ÃË£³½÷¤Î£µ¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÀ¸³è¤ä»Ò°é¤ÆË¡¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö½é¤Ï²ÈÂ²¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ëÀïÎ¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ç¤«¤é¡Ø£±Æü¥Þ¥ÞÂÎ¸³¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡£²ÈÂ²¤âÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ë½±Ì¾À©¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ë¾¤á¤Ð¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤ÎÆóÂåÌÜ¡¢Â¹¤¬»°ÂåÌÜ¤ÈÂå¡¹½±Ì¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì´¡×
¡¡¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÂç¹õÃì¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ù¤«¤¸¤ï¤é¡¦¤æ¤¦¤¿¡¡£±£¹£¸£°Ç¯£¸·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÂçºåÉÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤âºÃÀÞ¡£Ãæ£²¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í»ÖË¾¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Î£¹£¹Ç¯¡¢£Î£Ó£Ã¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë£²£²´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£Æ±Ç¯¡¢Æ±´ü¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤È¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×·ëÀ®¡£ºß³ØÃæ¤Î£²£°£°£°Ç¯¡¢·ëÀ®£µ¤«·î¤Ç¤Î£Î£È£Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¤ÏºÇÂ®¡££°£±Ç¯¡¢Â´¶È¸å¤¹¤°¡Ö¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡££°£³Ç¯¡¢¼ºí©ÁûÆ°¡££°£µÇ¯¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ£Ã£Ä¡Ö¤ª¤«¤ó¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡££°£¶Ç¯¡¢Ì¤Íè»ÒÉ×¿Í¤È·ëº§¡££±£¸Ç¯¡¢¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²ÃË£³½÷¤ÎÉã¡£