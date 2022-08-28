ÅìÌî¹¬¼£¡¢Å·Çé¤«¤±¡ÈÎ¢ÈÖÁÈ¡É24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¼è¤Ã¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤ËÉÔËþ
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡¡¥É¥Ã¥¥ê¤âÃÏµå¤òµß¤¦ 4»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎSexy Zone¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬Î¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦µö¤µ¤ì¤Ø¤ó¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢MC¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¤¬¡Ö¤µ¤¢¡¢º£Ìë¤Ï¡Ø¥É¥Ã¥¥ê¤âÃÏµå¤òµß¤¦4»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Î¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢MC¤ÎÅìÌî¤Ï¡ÖÎ¢ÈÖÁÈ¤Ç¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¯¤ó¤ÏÅ·Çé¤Ë³Ý¤±¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤À¤±¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤â¤¦µö¤µ¤ì¤Ø¤ó¡ª¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µÆÃÓ¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈô¤Ö¡Ö¥Ð¥ó¥¸¡¼¡¦¥í¥ï¥¤¥¢¥ë ¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤ËVTR¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¢¡ª¤Þ¤µ¤«¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÉ÷Ëá¤Ë²ñ¤¨¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£