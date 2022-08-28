ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¡È¥¤¥±¥Ü¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¼¡×
¡¡À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥¥é¥ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¬ÌÌÏ»ç¾¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¸ÄÀÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ä¶¹âÂ®Îó¼Ö¤òÉñÂæ¤ËË½¤ì¤Þ¤¯¤ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÏÓÍø¤¤Î»¦¤·²°¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥óÌò¤òÀ¸¤À¸¤¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢Ìò¤ÎÉý¤â¹¤²Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼Çµï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÅÅÄ¡£¡È¥¤¥±¥Ü¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤ÊÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿Èà¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¢¤Õ¤ì¤ëº£¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¡¡
¢£°Ìò¤ò±é¤¸¤ëÂé¸ïÌ£¤È¤Ï¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°Ëºä¹¬ÂÀÏº¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ø¥Þ¥ê¥¢¥Ó¡¼¥È¥ë¡Ù¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è²½¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÈ¯¡¦µþÅÔ¹Ô¤¤Î¹âÂ®Îó¼Ö¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥±¡¼¥¹¤òÅð¤à¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀÁ¤±¤¿¡¢À¤³¦°ì±¿¤Î°¤¤»¦¤·²°¥ì¥Ç¥£¥Ð¥°¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤»¦¤·²°¤¿¤Á¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿Èà¤¬°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ»¦¤·²°¤¿¤Á¤Î²áµî¤È°ø±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤ë·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡¢»¦¤·²°¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ð¥°¤òÁÀ¤¦¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥ó¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹âÀ¸¤Îº¢¤«¤éÌ¾²èºÂ¤ËÄÌ¤¦¤Û¤É¤Î±Ç²è¹¥¤¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤âÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÄÅÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¯Á°¤«¤é¡¢Í½¹ðÊÔ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÈÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ËË½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡É¡¢¡È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤±¤Æ¡¢¡È¤¢¤Î±Ç²è¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»¦¤·²°¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥â¥ó¤È¥ª¥Õ¥Ó¡¼¥È¤Ê²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡×¤È¥ì¥â¥ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»¦¤·²°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Â»ÎÅª¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÃ»µ¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×¤ÈÌòÊÁ¤òÊ¬ÀÏ¡£¡ÖËÜ¹ñÈÇ¤Î¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥ó¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÀ¼¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¹¤¬¸ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦±é½Ð¤òÄº¤¤¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿°Ìò¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢Ã¦ÎÏ´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ËÌò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤ËÄÅÅÄ¤Ï¡¢±Æ¤äÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿À¼¼Á¤äÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê°Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£°Ìò¤ò±é¤¸¤ëÂé¸ïÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼çÌò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¿Í¤äÀµµÁÂ¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ìò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¡È¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖËÜºî¤Ë¤Ï»¦¤·²°¤Ð¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´°÷¤¬°Ìò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¥ä¥Ä¤ÊÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ô¤ÈÀï¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Æ¤âÉý¤Î¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¢£¥Ö¥é¥Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡ª
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ô¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ç¸«¤»¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¿·Á¯¤ÊÉ½¾ð¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÄÅÅÄ¡£¥ì¥Ç¥£¥Ð¥°¤Ï¡¢»Å»öÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤â»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦±¿¤Î°¤¤»¦¤·²°¤À¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Ð¥°¤ÏÇº¤ßÂ¿¤»¦¤·²°¡£¤º¤Ã¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ô¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤Î¹¥¤¤Ê¡È¥Ö¥é¥Ô±Ç²è¡É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÈà¤¬¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥ó¥º¡¦¥¹¥ë¡¼¡¦¥¤¥Ã¥È¡Ù¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ï¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹û¤ì¹û¤ì¡£
¡¡¡ÖºîÉÊ¤ÎÁª¤ÓÊý¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¡¢¡Ø12¥â¥ó¥¡¼¥º¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥Á¡Ù¤Ê¤É¡¢¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø12¥â¥ó¥¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ô¤¬¥¤¥«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼Çµï¾®ÁÎ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºº²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖËÍ¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ï¹¬±¿¤ÎÏ¢Â³¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¤Î¥Ö¥é¥Ô¤Ï¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥·¥ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¤¬¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿ÄÅÅÄ¡£Èà¼«¿È¤â¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤¶ñ¹ç¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Î¤è¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢É½¸½¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢1995Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØH2¡Ù¤ÎÌîÅÄÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÄÅÅÄ¡£ÂåÉ½ºî¤òµó¤²¤ì¤Ð¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¿Íµ¤À¼Í¥¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¶áÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø²¶¤Î²Ä°¦¤¤¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¾ÃÈñ´ü¸Â!?¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â½Ð±éºî¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤º¡¢Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤Î¤ª»Å»ö¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¼Â¼Ì¤Î¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤â¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤ä¤´±ï¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¼«Ê¬¤ÎÌò¼Ô¿ÍÀ¸¤Ï¡Ö¹¬±¿¤ÎÏ¢Â³¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤«¤ßÄù¤á¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¼¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÅÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÌò¤Î¿¶¤êÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼þ°Ï¤¬¡¢ËÍ¤Î¤³¤ÎÀ¼¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¼Í¥¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢À¼¤ò¡È²»¡É¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤¹¤³¤È¤ò³Ð¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¡È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¤³¤È¤ò´Þ¤á¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤ÆËÍ¤ËÌò¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯´ø¤·¤Æ´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤â°ì¤Ä¾è¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿Ô¤¤ÌÃµµæ¿´¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Çµï¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡É¤È½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ÄÅÅÄ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Ï¤¤¤Ä¤â»É·ã¤ò¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜºî¤Ç¤â1ËÜ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤«¤éµÞ¤ËÏÃ¤¬°ã¤¦Êý¸þ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÊÉ½¸½¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢É½¸½ÊýË¡¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È³Ø¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÆÆÄ¶È¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤â¤µ¤é¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¸ÀÎî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡¡¼Ì¿¿¡§¾®ÀîÎË¡Ë¡¡±Ç²è¡Ø¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢9·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£