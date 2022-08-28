¥¢¥ó¥°¥ë¡§¥µ¥¦¥¸¤¬º½Çù¤ËÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Ç¡Ö´Æ»ë¡×·üÇ°
¡Î£²£³Æü¡¡¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼ºâÃÄ¡Ï - ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËÌÀ¾Éô¤Îº½ÇùÃÏÂÓ¤Çº£¡¢¿ôÀé¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤Î·úÀß¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¤ò´Ó¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¾Àþ·Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¼¡£ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¶õ¤òÈô¤Ó¡¢¶µ»Õ¤Ï¥Û¥í¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¿Í¹©¤Î·î¤Þ¤ÇÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤À¡£
ÀÐÌýÂç¹ñ¥µ¥¦¥¸¤Î·ÐºÑÂ¿³Ñ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¹ÄÂÀ»Ò¤Î´ÎÆþ¤ê¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤à»º¶ÈÅÔ»Ô¡Ö£Î£Å£Ï£Í¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï½Ð¸½¤¹¤ë¡££Î£Å£Ï£Í¤ÏÁí¹©Èñ£µ£°£°£°²¯¥É¥ë¤Ç¡¢´°¹©Í½Äê¤Ï£²£°£²£µÇ¯¡£
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï½»µï¤È»öÌ³½ê¤ò¿âÄ¾¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÆÃ°Û¤Ê¹½Â¤¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ÅÔ»Ô¤Ï½»¿Í£¹£°£°Ëü¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½»Ì±¤Î¸¢Íø¤Ï¶¯²½¤µ¤ì¡¢À¤³¦½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÂÐ²Á¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´´Éô¤Ï¸À¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖÆ±°Õ´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´É³í¤¹¤ë£Î£Å£Ï£Í¥Æ¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¸¥ç¥¼¥Õ¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡Ö¿®Íê¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¥Ç¡¼¥¿¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó»ÈÍÑ¤Î°Õ¿Þ¤ò´ÊÃ±¤Ë¸¡¾Ú¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÎÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤ì¤Ð¶âÁ¬ÅªÂÐ²Á¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀß·×¤·¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏÅÅÎÏ¡¢¿åÆ»¡¢¥´¥ß¡¢¸òÄÌ¡¢°åÎÅ¡¢¼£°Â¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
½»Ì±¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä½»µï¡¢´éÇ§¾Ú¥«¥á¥é¡¢¤½¤ÎÂ¾Â¿¤¯¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼ý½¸¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ÏÅÔ»Ô¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¸¢ÊÝ¸î¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¦¥¸¤À¤±¤Ë¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤ßÇö¤À¤ÈÀìÌç²È¤Ï¸À¤¦¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥â¥¹¥³»á¤Ï¡Ö´Æ»ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¾å¤Î´Æ»ëÅÔ»Ô¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¥µ¥¦¥¸ÄÌ¿®¡¦¾ðÊóµ»½Ñ¾Ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ã¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÃÍÃÊ¡ä
Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î½êÍ¸¢¡¢»ÈÍÑË¡¡¢²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Î¸¢Íø¤ÎÀìÌç²È¤ä¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢µÄ°÷¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÂÐ²Á¤òÊ§¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬ÂÐ²Á¤òÊ§¤¦¾ì¹ç¤Î¶â³Û¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ËÃÍÃÊ¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î²ÁÃÍ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤ÆÆóÁØ²½¤·¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥É¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿³Êº¹¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¸¢ÍøÁÈ¿¥¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥Ê¥¦¤Î¥Þ¥ë¥ï¡¦¥Õ¥¡¥¿¥Õ¥¿»á¤Ï¡¢¾ðÊóÍøÍÑ¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼é¤ë¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îµ¬À©¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò½ä¤ë»´·à¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¶âÁ¬Åª¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¤À¡£¿Í¡¹¤¬¼«Í³¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¤æ¤¬¤á¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÇä¤ë´·¹Ô¤ò¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸¤Ï¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿ÊÝ¸îË¡¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢£Î£Å£Ï£Í´´Éô¤é¤¬¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò½ä¤ë·üÇ°¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¤Î¹ÁÄ®¥¸¥Ã¥À¤Ë½»¤à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Õ¥¡¥Ï¥É¡¦¥â¥Ï¥á¥É¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡¢¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤Ë½»¤à¤Ê¤é¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡£¡Ö»ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢´û¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤äÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¡Ê£Î£Å£Ï£Í¤Î¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ã´Æ»ë¤Ø¤Î·üÇ°¡ä
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢´Æ»ë¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë·üÇ°¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£Î£Å£Ï£Í¤ÎÆ±°Õ´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¶¦Í¤¹¤ë¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ïÎà¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼çÂÎ¤òÁª¤Ó¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤ò´Æ»ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼»á¤Ï¸À¤¦¡£
¤Þ¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬Æ±°Õ¤Ê¤·¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢µ¿¤ï¤·¤¤³èÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë·ÙÊó¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¥É¥Ð¥¤¤Ë½»¤à¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀìÌç²È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥µ¥ë¡¦¥¢¥ë¥¢¥ê¤µ¤ó¡Ê£³£³¡Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎË¾¤àÈÏ°Ï¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤ÀÂè£³¼Ô¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´Ö¤À¤±¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¾¤ÎÍýÍ³¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡££±£°£°¡ó¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡ã¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡ä
¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¤ò½ä¤ë·üÇ°¤Ï¡¢´Æ»ë¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¼¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¸ÉÎ©¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¡¼¡¢¾¾Åç¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ¡Ç½¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤Ç²È¤Î¾ÈÌÀ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼Î¤Æ¤¿¥´¥ß¤¬´É¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾¤Á¤ËÃÏ²¼¤Î»ÅÊ¬¤±ÀßÈ÷¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊØÍø¤µ¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¥¢¥¤¥ó¥·¥ã¥à¥¹Âç³Ø¡Ê¥«¥¤¥í¡Ë¤Î¥µ¥ß¥¢¡¦¥±¥É¥ë¼Ò²ñ³Ø¶µ¼ø¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤À¡£Ê£»¨¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÅÔ»ÔÀ¸³è¤Ç²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª¡¢Ê¸²½Åª¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥±¥É¥ë»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¦¥¸¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥¡¥Ï¥É¡¦¥¢¥ë¥´¥Õ¥¡¥¤¥ê¤µ¤ó¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö£Î£Å£Ï£Í¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô½½²¯¥É¥ë¤ò¡¢¹ñ¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë¼Âºß¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Î¸þ¾å¤Ë»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡ÊMenna A. Faroukµ¼Ô¡Ë