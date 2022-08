海外ドラマ「ウォーキング・デッド」に登場するマギーとニーガンが主人公のスピンオフドラマのタイトルが、「アイル・オブ・ザ・デッド(原題) / Isle of the Dead」から「ザ・ウォーキング・デッド:デッド・シティ(原題) / The Walking Dead: Dead City」に変更となった。現地時間25日、ドラマの米公式SNSで発表された。

2023年全米放送に向けて撮影中の本作は、マギー(ローレン・コーハン)とニーガン(ジェフリー・ディーン・モーガン)が廃墟と化したニューヨーク・マンハッタンを旅する全6話のスピンオフドラマ。新たなタイトル「Dead City」は、二人が訪れる荒廃したニューヨークのことを示していると見られる。公式発表によると、崩壊した都市にはウォーカーだけでなく、恐怖と混乱で自らの世界を創り上げた居住者が待ち構えているそうで、生存者同士のし烈な戦いも予感させる。

ショーランナーには「ウォーキング・デッド」本シリーズにも携わるイーライ・ジョーンが就任しており、製作総指揮には主演のローレンとジェフリーも名を連ねている。なお「ウォーキング・デッド」は、最終章となるシーズン11パート3(全8話)が10月2日より全米で放送スタートする。(編集部・倉本拓弥)