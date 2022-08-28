¥â¡¼Ì¼¡¦ËÒÌî¿¿è½°¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤òÌ¤¸ø³«¡õ¿·»£¥«¥Ã¥È¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹¡ÈÁ´½¸¡ÉÈ¯Çä
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç22¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤¬¡¢10Âå¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ø¥Þ¥ê¥¢17ºÐ¡Ù¤«¤éºòÇ¯¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¿¿è½°¦Æó½½ºÐ¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸4ºý¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ë¿·»£¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¡ØËÒÌî¿¿è½°¦Á´½¸ 2018¡¾2022¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò8·î31Æü¤ËÈ¯Çä¡£ËÜºî¤è¤êÌ¤¸ø³«¡õ¿·»£¥«¥Ã¥È6ÅÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤¸ø³«¡õ¿·»£¤Î¿åÃå»Ñ¤â¡ª¡¡¼Ì¿¿½¸¡ØËÒÌî¿¿è½°¦Á´½¸ 2018¡¾2022¡Ù·ÇºÜ¥«¥Ã¥È
¡¡º£Ç¯¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ìîµå´ØÏ¢¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëËÒÌî¡£Èà½÷¤¬17ºÐ¤Îº¢¤«¤éËèÇ¯¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê2·î2Æü¡Ë¤Ë¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯É½¡£¡Ø¥Þ¥ê¥¢17ºÐ¡Ù¡ØMaria 18 anos¡Ù¡ØMaria19¡Ù¡Ø¿¿è½°¦Æó½½ºÐ¡Ù¤Î4ºý¤Î¼Ì¿¿½¸Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî¤Ë¤Æ¿·¤·¤¯»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ÁÇ´é¤ÎÈà½÷¤òËÜºî¤Ë½¸Ìó¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥°¥é¥Ó¥¢¡õÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£°áÁõ¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÒÌî¿¿è½°¦¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Á´½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁõÃú¤â¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÁÛ¤¤Á´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÒÌî¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¤³¤ÎÁ´½¸¤òºî¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡È¤¨!?¡¢¤³¤ì¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡É¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¡¢Æó½½ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Æ´¤ì¤ÎÆ»½Å¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¡õÂÐÃÌ¡£Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï»ä¼«¿È¡¢´°À®¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢8·î31Æü¤ÎÈ¯ÇäÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢SHIBUYA TSUTAYAÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¼Ì¿¿½¸¡ØËÒÌî¿¿è½°¦Á´½¸ 2018¡¾2022¡Ù¤Ï¡¢¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê8·î31ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2700±ß¡ÜÀÇ¡£