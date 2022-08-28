¡ÖÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Î´ÑÍ÷µÒ¾è¤»¤¿Á¥¤¬ËÉÇÈÄé¤Ë¾×ÆÍ¤«¡¡¾èµÒ3¿Í¤±¤¬
¡¡27Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Î´ÑÍ÷µÒ¤ò¾è¤»¤¿Î¹µÒÁ¥¤«¤é¡ÖÁ¥¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È118ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âçºå³¤¾åÊÝ°Â´ÆÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¤ÎÍäÀî²Ï¸ý¤Ç¡¢¾ïµÈËÉÇÈÄé¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Î¹µÒÁ¥¤Ï70Âå¤ÎÃËÀÁ¥Ä¹¤¬±¿¹Ò¤·¡¢¾è°÷¤È¾èµÒ·×79¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èµÒ3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸á¸å7»þÈ¾¤«¤éÆ±8»þÈ¾¤Þ¤ÇÍäÀî²ÏÀîÉß¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹µÒÁ¥¤Ï²Ö²Ð½ªÎ»¸å¡¢´ÑÍ÷µÒ¤ò¾è¤»¤Æ¹Á¤Øµ¢¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÊÝ°Â´ÆÉô¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¡ÚÀÐÀî¾Íè¡¢²£¸«ÃÎ²Â¡Û