¥ä¥¯¥ë¥È¡¢23°ÂÂÇ16ÅÀÇú¾¡¡ª¡¡DeNA¤ò6º¹¤ËÆÍ¤Êü¤·¡¢Ãù¶â20¤ËÉü³è¡¡Â¼¾å¥×¥í½é5°ÂÂÇ¡õ48¹æ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È16¡½4DeNA¡Ê2022Ç¯8·î27Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂÇÀþ¤¬ÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷¡õº£µ¨ºÇÂ¿¤Î23°ÂÂÇ16ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¤·¡¢2°ÌDeNA¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·èÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°µ¾¡¡£7·î4Æü¤Î17¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤«¤é°ì»þ¤Ï4¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤ò6¥²¡¼¥àº¹¤ËÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£ºÇÂç28¤«¤é°ì»þ¤Ï16¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿Ãù¶â¤â20¤ÎÂçÂæ¤ËÉü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Ë1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢3²ó°Ê¹ß¤ÏÎáÏÂ½é¤Î3´§²¦¤Ø¤Ò¤¿Áö¤ë¼çË¤¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë8²ó¤Î48¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à¥×¥í½é5°ÂÂÇ¡õ4ÂÇÅÀ¤òÉ®Æ¬¤ËÂÇÀþ¤¬ÂçÇúÈ¯¡£¿·½õ¤Ã¿Í¥¥Ö¥ì¥Ï¥ó¤¬3²ó¤ÎÍèÆü1¹æ¥½¥í¤«¤é7²ó¤Ë2¹æ¥½¥í¡¢8²ó¤Ë3¹æ¥½¥í¤È1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»³ÅÄ¡¢¥ª¥¹¥Ê¡¢Æâ»³ÁÔ¤È5¿Í¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤È¤¤¤¦°ÂÂÇ¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡67Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµåÃÄµÏ¿25°ÂÂÇ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨ºÇÂ¿23°ÂÂÇ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î16ÆÀÅÀ¡£1»î¹ç7ËÜÎÝÂÇ¤ÏºòÇ¯7·î13Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè6ÅÙÌÜ¤ÎµåÃÄºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¾®Àî¤Ï6²ó4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¡¢6·î28Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè60Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨6¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£