アプリデータの分析と提供を行っているdata.aiの調べにより、2022年第2四半期における世界の人気アプリのランキングや、日本を含めた世界各国におけるアプリの使用実態が分かりました。

data.ai | Q2 2022 Market Pulse Regional Rankings | EN - Infogram

https://dataai.infogram.com/1pyy9e0y15xevdc37jp100zyz9iymmvkekl

Mobile users are now spending 4-5 hours per day in apps | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/08/03/mobile-users-now-spend-4-5-hours-per-day-in-apps-report-says/

data.aiが2022年8月3日に発表したデータによると、調査が行われた世界の国々のうち日本を含む13カ国では平均して1日に4時間以上がアプリの利用に費やされているとのこと。具体的には、日本・インドネシア・シンガポール・ブラジル・メキシコ・オーストラリア・インド・韓国・カナダ・ロシア・トルコ・アメリカ・イギリスがこれに該当します。特に、インドネシア・シンガポール・ブラジルの3カ国では利用時間が5時間を突破しました。

2022年第2四半期におけるアプリの利用時間の増加は、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった2020年第2四半期から若干の鈍化が見られますが、2022年に入ってパンデミックが落ち着きを見せ始めた中でも増加傾向が見られました。例えば、2020年には4.1時間だったシンガポール人のアプリの利用時間は、2022年には5.7時間に延びました。また、オーストラリアでも3.6時間から4.9時間へと増加しており、いずれも40%も長くなっています。

一方で、日本(5%増)・インドネシア(10%増)・インド(5%増)・カナダ(20%増)・ロシア(10%増)・米国(5%増)・英国(5%増)・中国(5%増)・ドイツ(10%増)など微増にとどまっている地域や、変化率が0%のメキシコ、5%減のトルコとアルゼンチンなど、少しずつパンデミックの影響が薄れて通常化に向かっている様子も見られました。

今回のレポートでは、一体どんなアプリが使われているのかも発表されています。以下のランキングは左からダウンロード数、使用時間、月間アクティブユーザー数のトップ10で、App StoreとGoogle Playの合算から算出されています。世界的に最もダウンロードされているのは「Instagram」、最も消費者支出が多かったのは「TikTok」、最も月間アクティブユーザー数が多いのは「Facebook」という結果になりました。

日本で人気のアプリは以下。ダウンロード数ではファッションアプリの「SHEIN」が前四半期から12位もランクを上げて1位でした。また、消費者支出では漫画アプリの「ピッコマ」、月間アクティブユーザー数ではメッセンジャーアプリの「LINE」が1位でした。

ゲームアプリではこんな感じ。世界で最もダウンロードされたのはバトルロイヤルゲームの「Free Fire」、消費者支出が多かったのは「王者栄耀」のタイトルでも知られているアクションRPGの「Honor of Kings」、月間アクティブユーザー数の1位はゲームプラットフォームの「ROBLOX」でした。なお、ROBLOXは多くのユーザー数を擁するアプリであるのと同時に、世界で最も嫌われているアプリでもあります。

一方日本では、ファーストパーソン・シューティングゲームの「Apex Legends」がダウンロード数で1位。消費者支出では育成シミュレーションゲームの「ウマ娘 プリティーダービー」、月間アクティブユーザー数ではパズルゲームの「ディズニー ツムツム」がそれぞれトップの座に輝きました。