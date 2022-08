『ウォーキング・デッド』最終章のティーザー映像が公開「家を取り戻して元通りにする」

ついに終わりを迎える米AMCの大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』。10月2日(日)より米国で解禁される全8話の最終章のティーザー映像が公開された。米Comic bookなどが伝えている。

3部構成からなる『ウォーキング・デッド』ファイナルシーズン。本当に最後となるパート3が米国で10月2日(日)より放送されるが、これに先駆けてティーザー映像が解禁された。

- The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) August 25, 2022

The last episodes of #TWD start on Oct 2nd. pic.twitter.com/qfouS69DFw

The end is coming…

映像には、ノーマン・リーダス演じるダリルやメリッサ・マクブライド演じるキャロルをはじめ、ローレン・コーハン演じるマギーやジェフリー・ディーン・モーガン扮するニーガンといったキャラクターが登場。

映像ではマギーが「わたしたちの家を取り戻して元通りにする」というセリフが流れ、かつてダリルたちが住んでいたアレクサンドリアやヒルトップ、オーシャンサイドを支配し、新世界を創ろうとする巨大コミュニティー“コモンウェルス”に立ち向かう決意をしたキャラクターたちが映し出される。

あわせて公開されたキーアートでは前述した4名に加えて、ユージーン役のジョシュ・マクダーミットやゲイブリエル役のセス・ギリアム、エゼキエル役のカリー・ペイトン、ロジータ役のクリスチャン・セラトスなど総勢16名が一列に並んでおり、遂に最後の闘いを迎えるのだなと興奮が高まる。

NEW KEY ART for Season 11C of #TheWalkingDead featuring the main cast of characters! pic.twitter.com/W50sECrubB

- The Walking Dead World (@TWalkingDWorld) August 25, 2022