まるで地中海！ さわやかなブルーの楽園へ

沼津市・戸田（へだ）にあるグランピング施設「天空テラス」。まずは戸田から土肥方面に向かう山の中腹から坂をぐんぐんと登ったところにある、広々とした駐車場に車を停め、ロッジ風のフロントへ。

施設の説明を受けたら、キャリーを受け取り荷物を積んで、本日の宿であるドームテントを目指します。

わずかな移動の合間に見える異国のような風景に、つい目を奪われます。そわそわした気持ちを抑えつつ、ドームテントへ。

緩やかな坂を下って行くと、ずらりと並んだドームテントが。断崖絶壁に立ち並ぶ、その姿は圧巻です。

中に入ると真っ先に目に飛び込むのは、白と青を基調にしたさわやかなインテリア。窓の向こうに広がるのは、思わず声を上げてしまうような一面の駿河湾！

室内には繭のようなハンモックが浮かび、一度腰を下ろしたら最後、その居心地の良さにうっとり。

宿泊すみずみinfo

戸田特産・タカアシガニのマスコットも、なんとも居心地が良さそうです。包まれる心地良さをぜひ体感してみて。

テントの外をぐるりと回ると、備え付けの屋外ジャクジーを発見しました。少し早い時間から水着になって、ビール片手にひと息…理想の休日がそこで待っています。

室内には湯浴み着もあるので、こちらを利用してもOKですよ。



るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

天空テラス

テントの近くには、地中海をイメージした青と白が彩る冷暖房付きのトイレとシャワールームが併設されています。

宿泊すみずみinfo

清潔感があるスペースには、女性にうれしいアメニティも充実。使うたびにテンションが上がります。

シャワールームやテントに付いたジャクジーだけでなく、信楽焼の浴槽を備えた貸切展望半露天風呂（1時間30分、3300円）もあります。天気の良い日には駿河湾越しの富士山を眺めながらの入浴が楽しめます。完全予約制ですが、宿泊当日でも空きがあれば利用可能なので、フロントで確認を。テレビやソファがある休憩スペースも完備しているので、ゆっくり過ごすことができますよ。

お腹が空いたら、完全個室のバーベキュー棟へ。天気に左右されることなく、プライベートを楽しむための空間が保たれています。

部屋の冷蔵庫を開けると、その日のために揃えられた食材がズラリ。並べてみると、その種類とボリュームに驚きます。

宿泊すみずみinfo

ガスグリル（一部電気グリル）と豊富な調味料も用意されていて、充実感がすごい！ グリルは、本格的な料理が作れるのに扱いやすい、初心者にうれしい味方です。

駿河湾の2大名物・しらすと桜海老のアヒージョには、「東京ラスク」の特製パンを浸していただきます。伊豆らしい海鮮の数々に舌鼓♪

食べ応え十分なので、ぜひお腹を空かせておいてくださいね。それでも足りないという食いしん坊な人は、伊豆の海鮮などを持ち込むのもおすすめです。



西伊豆は、海と夕陽のコントラストが美しい、景観に恵まれたエリアです。夕暮れ時にはぜひ外に出て、お気に入りの夕陽スポットを見つけてみてください。

バーベキュー棟の横の展望テラスからは、富士山と駿河湾が一望できます。キリッとした朝の空気を吸うのにも、海が茜色に染まる夕暮れを見るのも、そして浮かび上がる夜景を眺めるのにも、おすすめのスポットです。

宿泊すみずみinfo

晴れた日の夜には、フロント脇のスペースで焚き火と映画鑑賞会が行われます。開放的な夜の時間も、余すことなく堪能しましょう。

すっかり日が落ちると、ドームテントの表情も変わります。遠くに見えるのは、静岡市内の街の灯り。

一日中遊び尽くした私たちを待つのは、ふかふかのシモンズ製のベッド。翌朝は少し早起きをしてお散歩をするも良し、時間を気にせず朝寝坊をしても良し！ コーヒーとホットサンドの朝食でエネルギーをチャージして、新しい1日を始めましょう。

「天空テラス」を訪れたら、ここでしか出合えない風景を目に焼き付けて。ここで過ごした思い出は、きっと明日からの糧になるはずです。



施設周辺のおすすめ観光スポット3選

【施設から車で約10分】御浜岬

写真提供：沼津市

戸田港から駿河湾に弓形に突き出た岬で、イヌマキやビャクシンのほか、スカシユリやハマユウなど四季折々の花が楽しめます。岬の外海側の海岸は、大海原の向こうに富士山を望む絶好のビュースポット。内海側は波が穏やかで、ここにある御浜海水浴場は家族連れに人気。また岬の先端の海沿いには、古くから海の守り神として漁民の信仰を集めている諸口[もろくち]神社が立っているのでぜひ立ち寄ってみて。

■御浜岬（みはまみさき）

住所：静岡県沼津市戸田2710-1

TEL：0558-94-3115（戸田観光協会）



【施設から車で約13分】道の駅 くるら戸田

天然温泉や無料で利用できる足湯などがあり、「西伊豆天空テラス」での滞在前後に利用したい施設。軽食コーナーでは特産の果実・タチバナを使ったスイーツや深海魚を使ったフードなどが味わえます。 売店でも地元の食材を使った品を取り揃え、なかでも駿河湾の海水から作った無添加の「戸田塩」はおみやげとしてもおすすめ。施設内の展示コーナーは観光情報をはじめ、戸田の文化や歴史についての展示品も多く並んでいます。

■道の駅 くるら戸田（みちのえき くるらへだ）

住所：静岡県沼津市戸田1294-3

TEL：0558-94-5151

料金：【温泉「戸田温泉 美肌の湯」】入浴料大人500円、小人250円

時間：【温泉】10〜21時（20時30分 最終受付）、【売店・軽食】10〜18時 （17時30分 LO）

定休日：無休



【施設から車で約15分】出逢い岬

写真提供：沼津市

正面に紺碧の駿河湾、右手に富士山、左手に御浜岬を見渡す大パノラマは圧巻。ベンチを配した展望台は県道17号線沿いにあり、車から降りてすぐ絶景に出逢えるのも魅力です。

■出逢い岬（であいみさき）

住所：静岡県沼津市戸田

TEL：0558-94-3115（戸田観光協会）

営業時間：見学自由



リアルなおすすめタイムスケジュール

【1日目】

13:00 戸田に到着。チェックイン時間まで、御浜岬や出逢い岬など、富士山のビュースポットを巡る

15:00 チェックイン

17:00 BBQ棟に移動して夕食の準備開始

17:30 牛肉や鶏肉、海鮮まで幅広いメニューに舌鼓。事前に調べた日没時間前に、展望テラスに出て絶景を眺める

19:00 キャンプファイヤーやナイトシネマを楽しむ

21:00 予約しておいた貸切露天風呂で、星空を楽しみながら湯あみを満喫

22:30 就寝

【2日目】

7:00 朝食はBBQ棟でホットサンド。ホットサンドメーカーで作る体験も楽しんで

10:00 チェックアウト

11:00 修善寺や土肥など、伊豆の観光スポットに足をのばしてみる

17:00 帰路へ



■天空テラス（てんくうてらす）

住所：静岡県沼津市戸田3878-72

TEL：0558-79-3512（総合予約センター 10〜16時）

チェックイン：15時〜

チェックアウト：〜10時

定休日：無休

料金：1泊2食付き1万8500円〜（1室2名利用時1名あたり）



るるぶ&more.からの予約が便利！

▶▶るるぶトラベルの

お得な宿泊予約はコチラ！

天空テラス

▶▶「すみずみ宿泊ルポ」の記事一覧はこちらから！



Text：横畠花歩

Photo：森島吉直（しずおかオンライン）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

