YouTubeで8月15日〜22日に公開された”音楽ジャンル”の動画再生数ランキングTOP10が発表された。

【動画】677万再生でダントツ1位! Ado「Tot Mucica」

これは、株式会社アナライズログが運営するYouTube分析ツール「Digital Creators(デジタルクリエイターズ)」が独自に調査したYouTube週間動画再生数ランキング。対象は8月15〜21日にアップされた動画となる。

1位は大ヒット公開中のアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌であるAdoの「Tot Mucica」が677万再生を獲得。2位以下を圧倒的な差で引き離した。映画も公開から20日間で動員数は720万人、興行収入100億円を突破している。

先週は「世界のつづき」が197万再生で4位にランクインしていたが、今週は677万再生の「Tot Musica」が1位を獲得した。

さらに、俳優の綾野剛が主演を務める日曜劇場『オールドルーキー』(TBS系/毎週日曜21時)の主題歌であるKing Gnu「雨燦々」が2位にランクイン。雨燦々の言葉から想像する、雨がたくさん降っているさまからは程遠い、爽やかな曲調でまとまっている。

3位は乃木坂46。先週の「バンドエイド剥がすような別れ方」に引き続き、今週は、31日に発売予定の30thシングル「好きというのはロックだぜ!」のカップリング曲である「ジャンピングジョーカーフラッシュ」が3位にランクイン。同じくカップリング曲の「僕が手を叩く方へ」も7位にランクインを果たしている。

【YouTube動画再生数ランキングTOP10(8月15〜21日)】

1位:Ado:【Ado】Tot Musica(ウタ from ONE PIECE FILM RED) 677万再生2位:King Gnu:King Gnu - 雨燦々 252万再生3位:乃木坂46:乃木坂46『ジャンピングジョーカーフラッシュ』 154万再生4位:Snow Man:Snow Man 2nd ALBUM「Snow Labo. S2」- introductory video- 138万再生5位:BE:FIRST:BE:FIRST / Shining One -Dance Practice Pt2- 84万再生6位:月詠み/ユリイ・カノン:月詠み『月が満ちる』Music Video 71万再生7位:乃木坂46:乃木坂46『僕が手を叩く方へ』 63万再生8位:THE FIRST TAKE:にしな - 青藍遊泳 / THE FIRST TAKE 48万再生9位:Hey! Say! JUMP:Hey! Say! JUMP - 業務☆スーパーマン [Official Music Video] 45万再生10位:HiGH&LOW:Music Trailer「Wings」川村壱馬/吉野北人(THE RAMPAGE)×中本悠太(NCT 127)×三山凌輝(BE:FIRST) from HiGH&LOW THE WORST X 43万再生