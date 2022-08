株式会社セガは8月26日、WB Gamesより発売予定の『ホグワーツ・レガシー』に関して、本作の発売日が2023年2月10日(金)に決定したと国内向けに発表した。なお、Nintendo Switch版の発売日は近日中に発表予定だ。

『ホグワーツ・レガシー』の対応プラットフォームはNintendo Switch、PS4、PS5、Xbox Series X|S 、Xbox One、PCとなっている。

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台とした、オープンワールドのアクションRPGだ。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となり、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出ることとなる。

ゲームプレイでは強敵と対峙しながら呪文をマスターしたり、魔法薬を調合したり、魔法の植物を収穫しながら魔法の能力を開花させていく。

冒険の中では新たな仲間たちや個性豊かな教師たちとの出会いと交流を経験し、魔法界を危険に晒す邪悪な存在に立ち向かおう。

今回の発表に際して、日本語字幕付きの「ダーク・レガシー」トレーラーが公開された。本トレーラーは、ゲームにおいてプレイヤーの運命を分かつ「闇の呪文」を紹介するもの。

主人公は、スリザリンの生徒、セバスチャン・サロウの友人となり、彼の家族に関わる謎を解き明かしていく。その過程でプレイヤーは、禁忌とされている闇の呪文を受け入れるか否かの決断を迫られることとなる。

トレーラーではスリザリンらしいセバスチャン・サロウの振る舞いや、闇魔術の誘惑と危険性が紹介されており、ゲームプレイを左右する大きな要素となりそうだ。

(画像はホグワーツ・レガシー セバスチャン・サロウのダーク・レガシー - YouTubeより)

一部のプラットフォームではすでに予約受付を開始しているため、興味がある読者は欠かさず予約しておこう。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

『ホグワーツ・レガシー』2023年2月10日(金)発売決定 日本語字幕付き「ダーク・レガシー」トレーラーも公開

株式会社セガは、WB Gamesより発売予定の『ホグワーツ・レガシー』につきまして、PlayStation®5 / PlayStation®4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC版の発売日が2023年2月10日(金)に決定したことをお知らせいたします。なお、Nintendo Switch™版の発売日は近日発表予定です。

また、日本語字幕付きの「ダーク・レガシー」トレーラーを公開いたしました。

■『ホグワーツ・レガシー』セバスチャン・サロウのダーク・レガシートレーラー

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台にした、オープンワールド・アクションRPGです。

新たに公開された「セバスチャン・サロウのダーク・レガシートレーラー」では、危険な場所や邪悪な敵、影に潜む恐ろしい魔法生物など、プレイヤーが遭遇するダークな要素を詳しく紹介しています。『ホグワーツ・レガシー』に登場する「セバスチャン・サロウ」のクエストでは、スリザリンの生徒・セバスチャン・サロウの友人となり、彼の家族にまつわる謎を解き明かし、闇の魔術を受け入れるか否かの決断を迫られます。

■『ホグワーツ・レガシー デラックス・エディション』(パッケージ版)内容

・ゲーム本編

・アーリーアクセス権(72時間先行)

・闇の魔術パック:

闇の魔術の装飾品セット

闇の魔術のバトルアリーナ

セストラルの乗りもの

■『ホグワーツ・レガシー デラックス・エディション』(デジタル版)内容

・ゲーム本編

・アーリーアクセス権(72時間先行)

・闇の魔術パック:

闇の魔術の装飾品セット

闇の魔術のバトルアリーナ

セストラルの乗りもの

・闇の魔術のギャリソン帽

■『ホグワーツ・レガシー』パッケージ版初回同梱特典

・DLC「オニキス・ヒッポグリフの乗りもの」

■『ホグワーツ・レガシー』デジタル版予約特典

・DLC「オニキス・ヒッポグリフの乗りもの」

・DLC「魔法薬「フェリックス・フェリシス」のレシピ」

■『ホグワーツ・レガシー』について

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台とした、オープンワールド・アクションRPGです。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出ます。

冒険を通して、プレイヤーは強敵と対峙しながら呪文をマスターし、魔法薬を調合し、魔法の植物を収穫することで、魔法の能力を開花させていきます。新たな仲間たちとの出会い、個性豊かな教師たちとの交流を経験し、魔法界を危険に晒す邪悪な存在に立ち向かいましょう。

【商品概要】

商品名 : ホグワーツ・レガシー

対応機種 : PlayStation®5 / PlayStation®4 / Xbox Series X|S / Xbox One / Nintendo Switch™ / PC

発売日 :

通常版:2023年2月10日(金) 発売予定

デラックス・エディション:2023年2月7日(火) 発売予定

※Nintendo Switch™版の発売日は近日中にお知らせいたします。

価格 :

PS4™ / Xbox One 通常版:7,980円(税込8,778円)

PS4™ デラックス・エディション(パッケージ版):8,980円(税込9,878円)

PS5™ / Xbox Series X|S 通常版:8,980円(税込9,878円)

PS5™ デラックス・エディション(パッケージ版):9,980円(税込10,978円)

デラックス・エディション(デジタル版):9,980円(税込10,978円)

Nintendo Switch™版:未定

ジャンル: オープンワールド・アクションRPG

プレイ人数: 1人

メーカー : WB Games

CERO表記 : 審査予定

著作権表記:

HOGWARTS LEGACY software © 2022 Warner Bros. Entertainment

Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and

HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY

GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND

HARRY POTTER characters, names and related indicia © and ™

Warner Bros. Entertainment Inc.

公式サイト:https://www.hogwartslegacy.com/ja-jp

Facebook:https://www.facebook.com/warnergame

Twitter:https://twitter.com/warnergame

YouTube:https://t.co/Z5IRcQusSA

WARNER BROS. GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.

(s22)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。