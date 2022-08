ディズニーの名作アニメーションを実写映画化した『ピノキオ』が、9月8日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」独占配信される。ディズニーを象徴する楽曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」が流れる本予告と、トム・ハンクス演じる孤独なおじいさんゼペットとかわいらしいピノキオの姿が描かれた最新キービジュアルが解禁となった。

【動画】実写映画『ピノキオ』本予告

今回新たに解禁となった本予告では、ピノキオやゼペットだけでなく、ピノキオに魔法をかける妖精ブルー・フェアリーやピノキオの“良心”として一緒に冒険をするコオロギのジミニー・クリケット、ゼペットが飼っている金魚のクレオや猫のフィガロなど、長きに渡り愛され続けてきたキャラクターたちが実写となって登場。

一人孤独に暮らしていた風変わりなおじいさんゼペットが作った木彫りの人形ピノキオに、妖精ブルー・フェアリーが魔法をかけ命を授ける。ピノキオに命が宿り驚くゼペットと、“本物の人間の子ども”になるため奮闘するピノキオ。ジミニー・クリケットはそんなピノキオに善悪を教えながら導いていこうとするが、純真無垢なピノキオにあらゆる誘惑や試練が襲い掛かる。「ゼペットの息子になりたい」という願いを叶えるため、ピノキオは困難が待ち受ける大冒険に出かけるのだが…。

本作のベースになっているのは、1940年に公開された長編アニメーション映画『ピノキオ』。劇中で歌われた「星に願いを」は、その年の米アカデミー賞で歌曲賞・作曲賞を受賞。以来、ディズニーを象徴する楽曲として、全てのディズニー映画のオープニングで使用され、世界で知らない人はいないほど有名な楽曲となっている。