【モデルプレス=2022/08/26】映画「HiGH&LOW THE WORST X」(読み:「X」=クロス/9月9日公開)の完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOWが25日、神奈川県・横浜アリーナにて開催され、NCT 127の中本悠太(ユウタ)がサプライズ登場。同作への思いを明かした。

【写真】川村壱馬・吉野北人・中本悠太・三山凌輝ら、横アリに豪華集結

◆「HiGH&LOW THE WORST X」PREMIUM LIVE SHOW

今作は、シリーズ累計観客動員556万人・興行収入78億円突破、男たちの友情と熱き闘いを様々なメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、累計8000万部突破・不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ ※「高」は正式には「はしごだか」)の、2大最強コンテンツ・クロスオーバー映画「HiGH&LOW THE WORST」の続編。

本イベントにはTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、MA55IVE THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、DEEP SQUADのほか、同作に登場する各校からキャストが豪華集結した。

◆中本悠太「ハイロー」出演は“誇り”

サプライズ登場で観客たちのボルテージを最高潮にした中本。THE RAMPAGE川村壱馬・吉野北人・BE:FIRST三山凌輝とのコラボ曲「Wings」を生披露したほか、キャストたちと大いに会場を盛り上げた。

全キャストの挨拶後、川村の呼びかけで中本は再びステージへ。「今回このお話をいただいた時にチャレンジさせてください』ということを言ったんですけど、正直右も左もわからない中で、すごく不安だった」と撮影前に抱いていた不安を明かした。

しかし、「こんなに素敵な仲間と素敵な作品を作ることができてすごく嬉しく思っています。僕は16歳の時に韓国に渡って、10年間ぐらい韓国にいたんですけど、本当に久しぶりにこういう作品に出れて、こういった仲間と一緒に同じ時間を共有できて、僕にとっては青春そのものの作品でした」と撮影期間は結果的に自分にとって“青春”の日々となったという。

「そんな素敵な仲間とこんな作品を一緒にできたことをすごく誇りに思います」と胸を張り、「完成披露試写会はもう終わるんですけど、9月9日からロードショーで皆さんぜひたくさん足を運んでくれたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました!」と来場した観客へメッセージを送っていた。

