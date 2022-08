【モデルプレス=2022/08/26】映画「HiGH&LOW THE WORST X」(読み:「X」=クロス/9月9日公開)の完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOWが25日、神奈川県・横浜アリーナにて開催。NCT 127の中本悠太(ユウタ)がサプライズで登場した。ここでは、そのライブの模様をレポートする。

◆「HiGH&LOW THE WORST X」PREMIUM LIVE SHOW

今作は、シリーズ累計観客動員556万人・興行収入78億円突破、男たちの友情と熱き闘いを様々なメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、累計8000万部突破・不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」(原作・高橋ヒロシ ※「高」は正式には「はしごだか」)の、2大最強コンテンツ・クロスオーバー映画「HiGH&LOW THE WORST」の続編。

本イベントにはTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、MA55IVE THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE、DEEP SQUADのほか、同作に登場する各校からキャストが豪華集結した。

◆楓士雄(川村壱馬)「行くぞ、てめぇら!」名セリフで開幕

試写会後、まず登場したのはTHE RAMPAGEの7人が演じる、鬼邪高校から花岡楓士雄(川村壱馬)、‎高城司(吉野北人)、辻(鈴木昂秀)、芝マン(龍)、鎌坂高校から氷室零二(藤原樹)、江罵羅商業高校から鮫岡章治(長谷川慎)、風神こと風見神(陣)の7人。

司が「楓士雄、狼煙上げろよ」と伝えると、楓士雄は「行くぞ、てめぇら!」とお馴染みの名セリフを叫び、会場のボルテージは一気にアップ。THE RAMPAGEの全員が登場し、主題歌「THE POWER」と「FIRED UP」を披露した。

さらに映画キャストが続々と登場し、1人ずつセリフを発する度に会場からは大きな拍手が。瀬ノ門工業高校の頭・天下井公平(三山凌輝/BE:FIRST・RYOKI)は「横アリの皆さん、黙って俺についてくりゃ上からの絶景を見せてやるよ」と言い放ち、観客を熱くさせた。

その後も、鈴蘭男子高校からラオウこと岬麻理央(三上ヘンリー大智)ビンゾーこと宮内幸三(板垣瑞生)、瀬田完介(高橋祐理)、鳳仙学園から小田島有剣(塩野瑛久)、仁川英明(小柳心)、シダケンこと志田健三(荒井敦史)らが登場するとともに観客を盛り上げ、各アーティストグループが劇中歌をパフォーマンス。時にはキャスト陣が外周を周りながら、会場の隅々まで盛り上げた。

◆中本悠太がサプライズ登場

そして川村・吉野・中本・三山のコラボ曲「Wings」前には、中本からのVTRメッセージが。放映後に同曲のイントロが流れ出すと、そこには登壇が発表されていなかった中本も含めた4人が現れ、会場のファンはどよめき。溢れんばかりの拍手が巻き起こった。

パフォーマンス中には、三山が中本に駆け寄ったり、川村と中本が目を合わせて微笑んだり、4人で向き合ったりと、本人たちも全員揃って歌唱できたことに感無量の様子。豪華な生コラボに会場中が魅了されていた。

◆三山凌輝、感極まり泣きそうに?「ずっと耐えてた」

歌唱後、中本が改めて自己紹介し「素敵な仲間と素敵な皆さんと一緒にこのような時間を共有できてすごく光栄に思っています。本当に今日はありがとうございます!」と伝えると、3人は中本の元へギュッと寄り添いそのままハグ。吉野が「やっと4人で歌えましたね」と話し、三山は「やめてよそういうの〜」と反応。吉野から「凌輝ずっと泣きそうだよね(笑)」と指摘を受けていた。

三山は「ずっと耐えてた」と歌っている最中は涙をこらえていたそうで、「だっているんだよ?中本」となぜか名字呼び。これには中本本人も「なんで呼び捨てなん(笑)?」とツッコんでいた。

また三山は前日と同日の昼公演では3人でモニターに映る中本を見ながら「4人で歌っている」という気持ちで披露していたと振り返り、「それでこのラスト…実際に(中本が)現る。髪の毛の色は違うが!」と中本の金髪に触れながら思いの丈を言葉に。中本は「全部違うよね(笑)。映画の時黒だったでしょ、VTR茶色でしょ、今こんな髪色で。誰だってなると思うけど(笑)」とお茶目に話していた。

◆川村壱馬「HiGH&LOW THE WORST X」への熱い思い語る

終盤では三山が再び登場し、THE RAMPAGEの楽曲「TOP OF THE TOP」のラップ部分をメンバーたちに囲まれて歌うというコラボも実現。同グループの「JUMP」が流れると、映画キャストも続々と再登場。中本も吉野や三山とともにジャンプしながらカメラアピールし、満面の笑みを見せていた。

キャストの挨拶後、川村は「観ていただいた通り、こんな素敵な最高の仲間で作らせてもらったんですよ、この映画。こういう素敵な仲間と出会えることもなかなかないですし、やっぱりこの作品を応援し続けてくださった皆さんの存在があってこそ、僕らもこうして3年越しに新キャストの皆さんを迎えて続編を、『HiGH&LOW THE WORST X』を製作することができました。本当に皆さん、改めましていつもありがとうございます」と熱い思いを吐露。「僕らが魂込めて一生懸命、本気で全員で作った渾身の作品をたくさんの方に愛してもらえるように願っております。引き続きみなさんどうか盛り上げのほどよろしくお願いします!」と呼びかけた。

最後は中本も再びステージに登壇し、川村は「(自分は)『行くぞ、てめぇら!』ってくらい盛り上がっていけます!今日帰る時ぶっ倒れてもいいくらいぶち上がるんで、皆さんそれぐらい準備できてますか!?」と会場に問いかけ。拍手をしたりフラッグを振ったりとファンも全力で応え、「Fallen Butterfly」で幕を閉じた。(modelpress編集部)

◆「HiGH&LOW THE WORST X」PREMIUM LIVE SHOW 登壇者(25日夜公演)

★出演アーティスト・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE・MA55IVE THE RAMPAGE・BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE・PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE・DEEP SQUAD

★出演キャスト

【鬼邪高校】川村壱馬、吉野北人、龍、鈴木昂秀

【瀬ノ門工業高校】中本悠太、三山凌輝、永沼伊久也、比嘉涼樹

【鎌坂高校】藤原樹、岡宏明

【江罵羅商業高校】陣、長谷川慎、今村謙斗

【鳳仙学園】塩野瑛久、小柳心、荒井敦史

【鈴蘭男子高校】三上ヘンリー大智、板垣瑞生、高橋祐理

◆「HiGH&LOW THE WORST X」PREMIUM LIVE SHOW セットリスト

1.「THE POWER」/THE RAMPAGE2.「FIRED UP」/THE RAMPAGE3.「RIDE OR DIE」/MA55IVE THE RAMPAGE4.「No.1」/MA55IVE THE RAMPAGE5.「Slam That Down」/THE RAMPAGE6.「SWAG & PRIDE」/THE RAMPAGE7.「We never die」/BALLISTIK BOYZ8.「Top Down」/BALLISTIK BOYZ9.「テンハネ ―1000%―」/BALLISTIK BOYZ10.「WARRIORS」/PSYCHIC FEVER11.「Choose One」/PSYCHIC FEVER12.「Pouring rain」/DEEP SQUAD13.「Stand by you」/RIKU(THE RAMPAGE)14.「Wings」/川村壱馬・吉野北人・中本悠太・三山凌輝15.「The Typhoon Eye」/THE RAMPAGE16.「TOP OF THE TOP」/THE RAMPAGE17.「JUMP」/THE RAMPAGE18. 「Fallen Butterfly」/THE RAMPAGE