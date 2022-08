タレントの結城アンナが25日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の岩城滉一と娘との、45年前の家族写真を公開し話題になっている。

【写真】「ため息出るほどの美男美女」岩城滉一・結城アンナ家族、45年前の家族写真

結城は「夏の最終編45年前 Last days of summer 45 years ago Peace&Kindness, may all your dreams come true」とつづり、家族写真を公開。モノクロの1枚で、結城は白のキャミソール、岩城は上半身裸でデニムをロールアップしたラフなスタイルだ。

写真では結城も岩城も裸足で、日差しを浴び夏らしい雰囲気。この投稿には多くの反響が集まっており、タレントのRIKAKOも「皆んな可愛い」とコメントしている。

ファンからは「なんと素敵な写真…なんかキラキラしてます」「愛が溢れている」「ため息出るほどの美男美女」「絵に描いたような素敵なご夫婦」などと称賛が寄せられた。

引用:「結城アンナ」インスタグラム(@ayukihouse)