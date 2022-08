スーパー戦隊シリーズの劇場版『手裏剣戦隊ニンニンジャー THE MOVIE 恐竜殿さまアッパレ忍法帖!』『轟轟戦隊ボウケンジャー THE MOVIE 最強のプレシャス』が、東映特撮 YouTube Official で無料プレミア公開される。

『手裏剣戦隊ニンニンジャー THE MOVIE 恐竜殿さまアッパレ忍法帖!』は、忍者をモチーフにしたスーパー戦隊「手裏剣戦隊ニンニンジャー」の劇場版。ラストニンジャ・伊賀崎好天から「忍隠れの里にある城を守れ」と夏休みの宿題を課せられたニンニンジャーの奮闘を描く。西川俊介、松本岳、中村嘉惟人、矢野優花、山谷花純、多和田秀弥(現在は多和田任益)らメインキャストのほか、藤本敏史(FUJIWARA)が忍隠れ城の城主・八角辰之助役でゲスト出演した。

冒険がテーマのスーパー戦隊シリーズ第30作「轟轟戦隊ボウケンジャー」の劇場版として製作された『轟轟戦隊ボウケンジャー THE MOVIE 最強のプレシャス』は、休暇中だったボウケンジャーが謎の美少女のメッセージをきっかけに、地球に眠る宝「プレシャス」を目指すアドベンチャー。高橋光臣、齋藤ヤスカ、三上真史、中村知世、末永遥、出合正幸、星井七瀬のほか、アクション俳優・倉田保昭がスペシャルゲストとして登場した。

『ニンニンジャー』は8月27日午前11時から9月4日23時59分まで、『ボウケンジャ』は9月3日午前11時から9月11日23時59分までYouTubeで視聴できる。(編集部・倉本拓弥)