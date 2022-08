8月29日19時から放送される『CDTVライブ!ライブ!』夏の4時間スペシャル(TBS系)に、宇多田ヒカル、あいみょん、Snow Man、NiziUらが出演することが発表された。

【写真】「コーチェラ」宇多田ヒカル、日本語での熱唱に感動の声「鳥肌」「号泣」

番組初登場となる宇多田ヒカルは、吉高由里子主演の金曜ドラマ『最愛』の主題歌「君に夢中」をフルサイズでテレビ初披露。そしてアーティストがこだわりの演出とともに長尺のパフォーマンスを繰り広げる“フェス企画”の第8弾に、あいみょんが登場。大ヒット曲から最新曲まで、夏の終わりにぴったりの“あいみょんフェス”を繰り広げる。

9月21日にセカンドアルバム『Snow Labo. S2』をリリースするSnow Manは「ブラザービート」「オレンジkiss」「JUICY」のスペシャルメドレーを披露。『CDTVライブ!ライブ!』でしか見られない特別なステージを届ける。NiziUは「Super Summer」と「CLAP CLAP」をスペシャルメドレーでパフォーマンス。

さらに、韓国国内外で注目され人気急上昇中のボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERは、東京・赤坂TBSの『CDTVライブ!ライブ!』のステージに初登場しパフォーマンス。日本サードシングルのタイトル曲「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」を日本初披露する。

全国各地から中継でパフォーマンスを届ける「出張ライブ!ライブ!」では、乃木坂46が神宮球場のライブ会場から生中継。「好きというのはロックだぜ!」をフルサイズテレビ初披露する。

さらに、夏にぴったりの場所から、AKB48が夏ソング「ポニーテールとシュシュ」と新曲「久しぶりのリップグロス」を初披露。前田有嬉(ex.Whiteberry)が懐かしの名曲「夏祭り」を、BE:FIRSTが「Bye‐Good‐Bye」と新曲「Scream」を披露。FANTASTICS from EXILE TRIBEは新曲「Summer Bike」と、人気企画“踊ってみた”でMrs. GREEN APPLEの人気夏ソング「青と夏」をパフォーマンス。

そして夏に聞きたくなる人気曲も。真心ブラザーズは「サマーヌード」、MOON CHILD(ササキオサム)は「ESCAPE」をそれぞれ届ける。

ほかにも、デビュー20周年イヤーに突入したスキマスイッチは「全力少年」と新曲「up!!!!!!」、櫻坂46は「摩擦係数」、Da‐iCEは大ヒット曲「CITRUS」と新曲「スターマイン」に加え、「名曲ライブ!ライブ!」では花村想太(Da‐iCE)が、レディー・ガガが歌う大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「ホールド・マイ・ハンド」をカバー。INIは「CALL 119」と新曲「Password」を、THE BEAT GARDENは、人気韓国ドラマ『梨泰院クラス』劇中歌の日本語カバー曲「Start Over」をフルサイズで歌唱。s**t kingzは最新曲の「TRASH TALK feat.Novel Core」をパフォーマンス。竹内アンナは「泡沫SUMMER」を披露。

さらに、現在大バズり中のアーティスト2組が登場。wacciが「恋だろ」、水曜日のカンパネラは「エジソン」をそれぞれフルサイズで対バン歌唱。そのほか、「忘れられない夏ソング」ベスト60も発表する。

『CDTVライブ!ライブ!』夏の4時間スペシャルはTBS系にて8月29日19時放送。

出演アーティスト・歌唱曲は以下の通り。(※アーティスト名50音順)

INI「CALL 119」「Password」

宇多田ヒカル「君に夢中」

AKB48「ポニーテールとシュシュ」「久しぶりのリップグロス」

櫻坂46「摩擦係数」

s**t kingz「TRASH TALK feat. Novel Core」

水曜日のカンパネラ「エジソン」

スキマスイッチ「全力少年」「up!!!!!!」

Snow Man 「ブラザービート」「オレンジkiss」「JUICY」

Da‐iCE「CITRUS」「スターマイン」

竹内アンナ「泡沫SUMMER」

TOMORROW X TOGETHER「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」

NiziU「Super Summer」「CLAP CLAP」

乃木坂46「好きというのはロックだぜ!」

THE BEAT GARDEN「Start Over」

BE:FIRST「Bye-Good-Bye」「Scream」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Summer Bike」

前田有嬉(ex.Whiteberry)「夏祭り」

真心ブラザーズ「サマーヌード」

MOON CHILD(ササキオサム)「ESCAPE」

wacci「恋だろ」

<フェス企画>

あいみょん

<名曲ライブ!ライブ!>

花村想太(Da‐iCE)「ホールド・マイ・ハンド」(レディー・ガガ)

<踊ってみた!!>FANTASTICS from EXILE TRIBE 「青と夏」(Mrs. GREEN APPLE)