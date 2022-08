トム・ホランド主演「スパイダーマン」シリーズ最新作『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム THE MORE FUN STUFF VERSION』の海外版ポスターが解禁となった。<THE MORE FUN STUFF VERSION=もっと楽しいバージョン>の“もっと楽しい”要素として、本編に約11分の追加映像が収録されることも発表された。同映画は、全米で9月1日、日本では9月9日より劇場公開される。

【動画】もっと楽しいバージョン公開のための15秒特別映像

海外版ポスターには、トム・ホランド、アンドリュー・ガーフィールド、トビー・マグワイアによる3人のスパイダーマンが次元を超えて集結。さらにドクター・ストレンジ、そしてMJなどおなじみのキャラクターに加え、グリーン・ゴブリン、ドック・オク、エレクトロ、サンドマン、リザードなどヴィランも登場した永久保存版のスペシャルビジュアルとなっている。

■上映映画館

【札幌】ユナイテッド・シネマ札幌

【名古屋】109シネマズ名古屋

【福岡】ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

【東京】池袋HUMAXシネマズ

【大阪】大阪ステーションシティシネマ