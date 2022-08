シントー・プラチャヤーが9月23日(金・祝)に、初のDVD『Singto : Lots Of Love ~たくさんの愛をこめて』を日本から発売する。

シントーは『SOTUS/ソータス』、『SOTUS S The Series』や、『He's Coming To Me~清明節、彼は僕のお墓の隣にやって来た』などのドラマに出演し、2021年12月には日本で公式ファンクラブ「Samoonjaopa JAPAN」を設立したタイの俳優。

DVDの収録内容は、ファンに向けて行ったクリスマスの配信イベント『X’mas Online Event by Samoonjaopa JAPAN』と、バレンタインの配信イベント『Be My Valentine with Singto』、さらにゴールデンウイークに開催した来日イベント『SamoonJaopa ファンミーティング2022』​の3公演。イベントの様子をまるごと映像化し、収録時間は300分に及ぶ。限定版には、彼の素顔をたっぷり詰め込んだメイキング映像も収録される。

さらに、本人の希望により9月17日(土)に大阪、9月19日(月・祝)に東京にて先行販売リリースイベントも計画中とのこと。来日の可否は後日、FCのHPにて発表される。