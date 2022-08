【今週のおすすめ最新海外ドラマ】『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で幕開けの週に！

8月22日(月)から8月28日(日)に配信・放送がスタートする最新のおすすめ海外ドラマをご紹介! 今週は世界中のファンが待っていた『ゲーム・オブ・スローンズ』スピンオフ第一弾『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』(U-NEXT独占配信)からはじまる週に! Netflixからは大ヒットドキュメンタリーシリーズ『クィア・アイ』のブラジル版、A24が製作する新ドラマも開始となる。作品数が多いため、2ページにわたってお届けしよう。

8月22日(月)10時よりよりU-NEXTにて日米同時配信!

大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』。同作から200年前を舞台に、ドラゴンを操るターガリエン家の物語を描く、待望の前日譚ドラマ。マット・スミス(『ドクター・フー』)がプリンス・デイモン・ターガリエンを演じ、エマ・ダーシー(『トゥルース・シーカーズ 〜俺たち、パラノーマル解決隊〜』)がリャエニラ・ターガリエン王女役で主演を務める。

8月24日(水)よりNetflixにて独占配信スタート。

アメリカ版、ドイツ版と続きついにブラジル版が登場する大人気ドキュメンタリーシリーズ『クィア・アイ』の最新スピンオフ。フレッド・ニカシオ(ヘルス)、グト・ヘケーナ(インテリア)、リカ・ベノザティ(ファッション)、ルカ・スカルペリ(カルチャー)、ヨハン・ニコラス(美容)が依頼人たちの人生を華やかに!

8月24日(水)よりNetflixにて独占配信スタート。

自分の持ち主と再会すべく数々の危険に立ち向かう迷子のぬいぐるみと、友達以上の存在を失くしてしまった持ち主の男の子の壮大な冒険物語。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の製作総指揮ショーン・レヴィ、『ノット・オーケー』のジョシュ・バリーらが製作陣として名を連ねている。

8月24日(水)よりNetflixにて独占配信スタート。

テキサスに暮らし二つの文化、3つの言語の狭間で数々な困難を乗り越えてきたパレスチナ難民のモー。亡命申請をし、アメリカ市民権を得るあと一歩のところで停滞したまま生きている彼の人生が綴られる。

