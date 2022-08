『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2、エイダンの登場が決定！

大ヒットドラマ『SEX AND THE CITY』の続編で、より複雑になった50代の日々を送るキャリーたちの日常が描かれる『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。そのシーズン2に、オリジナル版でお馴染みのエイダン・ショウことジョン・コーベットの出演が決定した。

シーズン1への出演も噂されていたが…

キャリーの婚約者でオリジナル版と映画版第2弾『セックス・アンド・ザ・シティ2』に姿を見せたエイダン。『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のキャスティグ情報が続々と明らかになっていた時期には、演じるジョンも「リバイバル版に出演するよ。複数話にわたって登場するんじゃないかな」とコメントしており、多くのファンが彼の登場を楽しみにしていた。

しかし、それは噂に終わり、製作総指揮&脚本を務めるジュリー・ロッテンバーグも「話題として出てきた一つであり、決してHBOは(ジョンの出演を)認めていませんでした。局のポリシーとしては浮上したセオリーのすべてを認めたり、否定したりし続けることはできないということだと思います。ですが、エイダンの復帰は計画にはありませんでした。脚本には書かれていなかったんです」と初めから計画になかったことを発言していた。

シーズン2には正式に登場!

今年3月、シーズン2への更新が決定していた『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。サマンサことキム・キャトラルの復帰も待たれる中、米Deadlineによって報じられたジョンの出演ニュース。同メディアによると、複数話に登場するそうだ。HBO Maxとジョン本人からのコメントは発表されていない。

シーズン1の最終話が配信後、製作総指揮のマイケル・パトリック・キングはエイダンが登場しなかった理由について「キャリーにとって、そうすることはやり過ぎだと感じました。(あの人の)死を乗り越え、光を見つけてほしかった」と話していた。

エイデンの登場によって、キャリーの今後がどうなっていくか今から楽しみだ。『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』はU-NEXTで独占配信中。(海外ドラマNAVI)