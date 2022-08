SamsungとAppleは現在ではライバル関係にありますが、今から10年前に“サム・スン”の名前でApple Storeで働いていた男性が、当時の名刺をオークションに出品し、話題になっています。

通名が“サム・スン”だった現サム・ストルアン氏は、2010年〜2012年の間スコットランドグラスゴーブキャナン・ストリートにあるApple Glasgowでストア従業員として働いていました。その後、同氏はカナダのバンクーバーへと移住し、現地のApple Storeでの勤務を経た後、現在ではキャリアコーチとなっています。



ストルアン氏は、2013年にAppleを退社した際、“サム・スン”と書かれた自身の名刺をチャリティオークションに出品しましたが、今年に入って家族が同氏がグラスゴーにいたときの名刺を発見し、2度目のチャリティオークション開催のアイデアが持ち上がったといいます。



オークションは現在eBayで行われており、8月21日22時現在760カナダドル(約8万円)の価格をつけています。



Auctioning the original Apple Sam Sung business card on eBay for charity: https://t.co/fAmoCF4Dui#Apple #Samsung #thatguysamsung #applesamsungauction pic.twitter.com/TEnzW8iPtV

— Sam Struan (formerly Sam Sung) (@samthescot) August 14, 2022